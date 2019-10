Sabotaggi silos nel Foggiano, tavolo in Prefettura

Si riunirà domani alle 12.00 in Prefettura a Foggia il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica”, a margine dei recenti sabotaggi perpetrati da ignoti ai danni di aziende vitivinicole leader del settore in Capitanata con ingenti perdite per milioni di euro. A darne conferma il consigliere sanseverese di maggioranza, Francesco Sderlenga, sentito al telefono da statoquotidiano.it.

Saranno presenti al tavolo rappresentanti delle istituzioni, dell’organo politico amministrativo dei territori colpiti, i vertici delle Forze dell’Ordine, oltre a Coldiretti, Confagricoltura, Confesercenti e Cia in qualità di associazioni di categoria.