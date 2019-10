San Marco in Lamis: Comune e Lilt insieme per la prevenzione del tumore al seno

“La Prevenzione non ha età” questo il titolo del Convegno promosso dalla LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Sezione di Foggia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis, che si svolgerà lunedì 28 ottobre 2019 presso la Biblioteca Comunale in Piazza Carlo Marx con inizio alle ore 18.00

Il convegno, voluto fortemente dal consigliere comunale delegato all’associazionismo Luigi Tricarico e dalla referente locale della LILT Grazia Galante, che si svolge nel quadro dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ha lo scopo primario di coinvolgere donne sempre più giovani nel discorso della prevenzione.

Aprirà il convegno il saluto del Sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla e della Presidente della LILT Provinciale Valeria de Trino Galante. Interverranno il Dott. Giuseppe Santangelo – Dirigente Medico Senologia Diagnostica, Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e il Dott. Fernando Palma – Direttore S.C. Statista ed Epidemiologia Asl Foggia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.