“Servizi del centro Palmisano a gara, consiglio comunale escluso”

“La commissione di garanzia e controllo su iniziative intraprese dalla precedente amministrazione sulle politiche sociali” approda in consiglio comunale con questo accapo. Se ne discuterà durante la seduta convocata per il 24 ottobre prossimo. Primo punto all’ordine del giorno, il bilancio consolidato del Comune di Foggia 2018. Al secondo punto la commissione, altri numerosi punti sui debiti fuori bilancio.

La commissione è stata richiesta dai 12 consiglieri di opposizione. Anna Rita Palmieri commenta: “Noi auspichiamo che venga votata, la legalità e la trasparenza non sono né di destra né di sinistra, in base al Tuel, art.44 comma 1, sarà composta da 5 consiglieri di maggioranza e 5, compreso il presidente al centrosinistra, di minoranza”.

Com’è noto il servizio al centro anziani “Palmisano” è stato sospeso dal Comune in attesa della esternalizzazione con gara. A questo proposito è pronta, da discutere in consiglio, a firma di 4 consiglieri di maggioranza (Longo, Fiore, Fusco e Di Fonso) un’interpellanza urgente con risposta scritta circa l’esternalizzazione dei servizi sociali espletata dal centro. “Nel frattempo- scrivono i consiglieri- si apprende da notizie di stampa che “Il comune di Foggia ha deciso: il Palmisano lo gestiranno i privati, via alla gara da 150mila euro”.

Su queste notizie di stampa il documento dei consiglieri precisa: “Carlo Dicesare, (il dirigente del settore, ndr) autonomamente avrebbe deciso di caricarsi l’onore di sanare presunte illegalità e illegittimità”. Chiedono “se siano confermate tali notizie circa una determina dirigenziale sottoscritta da Dicesare che avrebbe indebitamente e irregolarmente utilizzato l’istituto giuridico senza che il consiglio comunale avesse mai deciso nulla a riguardo e, qualora avesse sottoscritto un atto del genere, quali provvedimenti le autorità in indirizzo intendano adottare”.

Non solo commissione, dunque, la vicenda del centro Palmisano verrà affrontata anche in base all’attualità.