“Sono arrivata a Bruxelles e ho detto: Foggia c’è”

“A Bruxelles per creare una rete sui bandi europei dato che sta terminando il settennato 2014-2020 e comincia un nuovo ciclo fino al 2027. Bisogna capire in quali ambiti verranno stanziati”. Concetta Soragnese, consigliere comunale della Lega, delegata per le politiche europee, è stata eletta a maggio scorso dopo 8 anni di lavoro nella segreteria dell’ex eurodeputato Barbara Matera.

Ci ragguaglia sul suo viaggio in Commissione. “A mie spese, preciso, fa parte di una mia passione per l’Europa, giusta o sbagliata che sia ci dà dei finanziamenti, se non noi li usiamo vanno da altre parti. E’ importante creare un ponte fra il Parlamento e la rappresentanza pugliese in quella sede. I bandi si possono vincere o perdere, in ogni caso partecipando quanto più è possibile acquistiamo esperienza. Sono arrivata e ho detto: Foggia c’è, anche più di prima”.

A che punto è l’ufficio Europa di cui parlò subito dopo la sua elezione?

Il mio obiettivo è creare uno sportello Europa che serva non solo per il Comune ma anche per i privati, per le aziende, per chi vuole andare a studiare all’estero. La gente guarda il portale ma poi ha bisogno di comunicare direttamente. Il Comune è sotto organico come personale, per via del piano di rientro non può assumere.

In questi anni cosa è mancato al Comune di Foggia nell’intercettare i bandi?

Un monitoraggio sulle opportunità, anche se molte sono state colte. In questi giorni il rifacimento di alcune strade è connesso ad un progetto di rifacimento dei marciapiedi per le piste ciclabili. Dal monitoraggi deriva il piano. Si può partecipare a dei bandi diretti senza la mediazione della Regione. L’unica difficoltà potrebbe essere quella che sono in inglese, quindi bisogna conoscere bene la lingua, per me quanto mi riguarda il problema non si pone. L’altra difficoltà è il finanziamento date le casse in difficoltà spesso dei Comuni, ma c’è la possibilità di cofinanziare.

In quali ambiti si dovrebbe muovere Foggia?

Infrastrutture, illuminazione, strade, sostenibilità. Le bici e i monopattino elettrici da noi non ancora sperimentati.

State lavorando per lo sportello Europa, almeno in prospettiva?

Abbiamo vinto il primo progetto europeo da quando sono consigliere. Si chiama EuroCamp 2027, un corso di alta formazione di cui l’Università di Foggia è capofila e il Comune partner. In questi giorni, e per 4 giorni, due funzionari comunali e 24 studenti universitari stanno seguendo il corso che si terrà, prossimamente, per 3 giorni a Foggia. Euro-progettisti non ci si inventa. Quindi stiamo cercando di costruire il team, per ora.

Sulle politiche sociali, visto che l’assessore Raffaella Vacca è stata nominata in quota Lega, qual è il programma?

Famiglia, infanzia, incentivi alla natalità sono i nostri obiettivi intercettando fondi regionali, tipo quello, scaduto a settembre, di asili nido aziendali. Grandi aziende del territorio potrebbero usufruirne, chiaramente puntando anche sulle politiche occupazionali. Nel quotidiano abbiamo lanciato vari appelli sui social a segnalarci buche, alberi da potare, strisce pedonali davanti alle scuole che mancano.

Cosa pensa delle polemiche di chi ha lasciato la Lega in consiglio comunale?

Che si tratta di sentirsi parte di una squadra, di condividerne i valori, io ho un rapporto molto buono con i vertici regionali.

Il candidato delle regionali in Puglia dovrebbe essere leghista?

Credo di sì, credo che la Lega in Italia rappresenti il popolo, quello che era in piazza S. Giovanni e che è arrivato con treni e pullman da tutta Italia lasciando la zona pulita, senza nemmeno una bottiglietta d’acqua per terra, una manifestazione civile di tante persone. Ora vedremo come va in Umbria, credo che la Lega sia molto radicata sul territorio, in ogni caso la coalizione deve essere unita.