“Telelaser Trucam” nel Foggiano. Polizia “Stop auto a 200 all’ora”

La sicurezza stradale è un argomento sempre attuale e rappresenta una questione prioritaria a livello locale, regionale e nazionale; gli incidenti stradali, infatti, rappresentano una delle prime tre cause di morte nella fascia di popolazione compresa tra i 5 e i 44 anni di età.

Alcuni fattori di rischio che favoriscono l’evento incidente stradale sono legati alla persona (condizioni di salute, età, assunzione di farmaci compromettenti l’attenzione, l’equilibrio e i riflessi), altri sono riconducibili a stili di vita che comportano consumo dannoso di alcol e sostanze psicotrope, altri a scorretti comportamenti alla guida (eccessiva velocità , distrazione, mancato utilizzo dei sistemi di protezione),

Tra le prime tre cause di incidente vi è la velocità troppo elevata.

Per prevenire e/o reprimere tale pericoloso comportamento di guida la Polizia Stradale oltre che dei tradizionali rilevatori di velocità istantanea e telelaser si avvale dei nuovi Telelaser Trucam.

Trattasi di un’evoluzione del vecchio dispositivo che, oltre a svolgere la funzione base di percepire la velocità, ha una telecamera incorporata che gli permette di registrare tutto ciò che vede; anche, chi guida con il cellulare o senza l’utilizzo delle cinture di sicurezza. Questo strumento, oltre a registrare la velocità del veicolo, lo filma, anche di notte, da una distanza di 1,2 kmpermettendo di rilevare anche le infrazioni agli artt. 172 e 173 del C.d.S. (guida senza l’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore)

Nella speranza che la presenza di tale apparecchio possa esercitare una coazione psicologica preventiva e che tenda, quindi, a scoraggiare i comportamenti scorretti al volante, in data 16 Ottobre u,s, personale del Distaccamento di Polizia Stradale di Cerignola ha sanzionato quattro utenti della strada per violazione dell’art. 142 C.d.S. procedendo al ritiro delle patenti dei trasgressori; uno di questi viaggiava sulla strada statale 655, dove il limite di velocità previsto è di 90 Km/h, alla assurda velocita di 193 Km/h.

Altri tre utenti sono stati sanzionati perché sorpresi a parlare al telefono alla guida dell’autovettura.

