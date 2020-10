Consigli per la scelta di una birra estera doppio malto

Chi non ha una grande conoscenza del mondo delle birre, si chiederà spesso e volentieri cosa significhi birra doppio malto. Ebbene, si tratta di una particolare categoria che è stata individuata da parte della normativa italiana attualmente in vigore in tale materia, che comprende tutte quelle birre che si caratterizzano per avere un grado alcolico superiore al 3,5% e un saccarometrico che è risulta essere superiore a 14,5.

Ebbene, in realtà la definizione di birra doppio malto si può ritrovare esclusivamente all’interno dei confini italiani ed è strettamente legata a questa legge. Di conseguenza, bisogna mettere in evidenza come non ci sia alcun tipo di legame con il quantitativo effettivo di malto che si trova all’interno della birra. Quando si parla di “doppio malto”, di conseguenza, si fa riferimento solo ed esclusivamente alla denominazione legale della quinta categoria in cui vengono suddivise le birre che vengono commercializzate in Italia.

Nessuna birra è forte come la Snake Vemon

Se volete provare una birra decisamente forte e intensa, allora una di quelle che provengono dall’estero e che si fanno apprezzare di più è certamente la Snake Venom. Si tratta di una birra che risulta essere addirittura più forte di un bicchiere di vodka pura ed è talmente alcolica che non ha nemmeno delle bollicine.

Proprio per questa ragione, il consiglio migliore da seguire è quello di consumare tale birra in dosi non superiori a 35 ml. La Snake Venom è una amber/red scozzese che viene realizzata all’interno del birrificio Brewmeister, che fa parte di Keith Brewery. Non ha rivali in quanto a intensità, visto che ha una gradazione alcolica addirittura pari al 67,5%.

La birra di mare

Nel caso in cui non vogliate una birra eccessivamente alcolica, ma qualcosa di molto più particolare, ecco che la The Wild Beer Of The Sea è sicuramente la soluzione più interessante che può fare al caso vostro. Si tratta di una birra decisamente particolare, che viene prodotta da parte di un birrificio, il The Wild Beer Company, che si trova nella zona sud-ovest dell’Inghilterra e che realizza solamente delle birre “estreme”.

Una birra al pollo fritto

Avete presente il binomio pizza e birra? Ebbene, se per l’Italia è sempre più che valido, negli Stati Uniti l’associazione è più che altro tra birra e pollo fritto. Ed era normale che qualcuno, prima poi, provvedesse a unire questi due elementi. Lo ha fatto la Vei Brewing di Richmond, in Virginia, grazie anche alla collaborazione con Evil Twin Brewing di Brooklyn, proponendo in commercio la nuovissima Fried Fried Chicken Chicken. Si tratta di una birra Old Country Double IPA con gradazione alcolica all’8% che viene realizzata usando anche dei filetti di pollo Chick-fil-A. (nota stampa)