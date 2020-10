Covid: morto tecnico tv di TeleBari, aveva 54 anni

(TELEBARI) È venuto a mancare all’età di 54 anni Claudio Traversa. Uomo buono, persona perbene, lavorava a Telebari da più di 20 anni. Claudio, che da tempo conviveva con una grave patologia, la settimana scorsa era stato colpito dal Covid. La famiglia Mazzitelli e tutti i colleghi, nel suo ricordo, si stringono attorno alla sua famiglia. Questa mattina, durante Buongiorno Bari, lo abbiamo salutato così.

“Non è così facile dire buongiorno questa mattina. Ieri sera purtroppo ci ha raggiunto una notizia terribile, la scomparsa di un collega e di un amico della squadra di Telebari, parliamo di Claudio Traversa. Una di quelle persone che lavorano dietro le quinte per garantire che le nostre parole e le nostre immagini arrivino nelle vostre case. Lui poi dietro le quinte amava starci anche per indole, con la tenera timidezza che nascondeva dietro una barba bianca da babbo Natale e un fisico un po’ buffo che però riusciva a strapparti sempre un sorriso. Una delle anime pure di Telebari e Radiobari. Quando parliamo delle persone che potrebbero essere più fragili in questo particolare momento storico forse dovremmo avere meno cinismo e ricordarci proprio di questo, ricordarci che parliamo di persone e parliamo di vite. Andiamo avanti, non senza difficoltà, perché è giusto che sia così”.