Foggia, 23 ottobre 2020. “(..) la natura dei loro precedenti penali e/o giudiziari costituiscono a mero titolo esemplificativo quegli elementi idonei a dare

contenuto a quel concetto di fama criminale che, per quanto risultante dalla

decisione, sembra allo stato poggiare esclusivamente su di un generico collegamento, per quanto definito notorio, tra i ricorrenti e il gruppo criminale (e che il ricorrente Lanza Alessandro ad es. contesta) oltre che su di un non meglio precisato vincolo coniugale riguardante il ricorrente Lanza Mario“.

Con recente provvedimento, (Sesta sezione Penale, Presidente e relatore Villoni Orlando, data udienza: 24 settembre 2020), la Corte di Cassazione di Roma ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Bari (1871/19) impugnata da Mario Lanza, n. Foggia 3.12.1981, e Alessandro Lanza, n. Foggia 22.9.1978, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di Appello barese.

I FATTI. Relativamente alla sentenza impugnata dai ricorrenti, “la Corte di Appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente decisione assolutoria disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza della Seconda Sezione Penale n. 15675/18, ha ribadito la condanna pronunciata in primo grado dal GIP del Tribunale di Bari nei confronti di Mario e Alessandro Lanza in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata anche dal metodo mafioso (..) confermando, altresì, la pena loro inflitta nella misura di sette anni e due mesi di reclusione ed C 1.800,00 di multa ciascuno.”

“La fattispecie esaminata attiene alla formale assunzione dei fratelli Lanza Mario ed Alessandro da parte della cooperativa di lavoro Fiore Service, a sua volta incaricata dell’espletamento dei servizi di spazzamento e raccolta materiale dei rifiuti per conto della Amica SpA, società interamente partecipata dal Comune di Foggia e deputata al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani”. “Nel breve arco temporale del periodo di assunzione (circa due mesi per Mario Lanza; quasi cinque per Alessandro Lanza), gli imputati si astenevano ripetutamente dallo svolgere attività lavorativa, accampando le scuse più varie, non venendo, tuttavia, mai ripresi o redarguiti dagli ispettori addetti ai controlli ed anzi ottenendo da costoro, a loro semplice richiesta, di essere trasportati a bordo di autovetture di servizio per svolgere incombenze di carattere privato, in ragione della loro notoria appartenenza alla cosca mafiosa Sinisi – Francavilla operante nella città di Foggia”.

“Nell’annullare la precedente sentenza di secondo grado di assoluzione degli imputati dall’addebito, la Seconda Sezione Penale di questa Corte di legittimità ha rilevato come la Corte territoriale avesse omesso di indicare le ragioni per cui riteneva di escludere che i comportamenti realizzati dagli imputati potessero essere intesi come manifestazione di una c.d. estorsione ambientale, configurabile anche in assenza di esplicite minacce nel contesto di un complessivo apprezzamento dell’idoneità della condotta rispetto all’ingiusto risultato conseguito, alle modalità con cui la condotta stessa era stata attuata, avuto riguardo alla personalità sopraffattrice del soggetto agente, alle circostanze ambientali, all’ingiustizia del profitto, alle particolari condizioni soggettive della vittima”.

“Procedendo a rinnovata valutazione del compendio probatorio, costituito dalle deposizioni di alcuni dipendenti della Amica SpA, la Corte di merito ha, dunque, riconosciuto la sussistenza del delitto contestato, osservando che gli imputati “posero in essere una condotta prevaricatrice che in quanto slegata dai normali canoni del rapporto sinallagmatico inferente il contratto di lavoro e proveniente da soggetti pregiudicati, notoriamente legati per vincoli famigliari ad un potente clan mafioso che imperversava in quel territorio, era chiaramente avvertita come implicitamente minatoria dai parte dei colleghi di lavoro”.

Contro la sentenza gli imputati avevano proposto distinti ricorsi per cassazione, “esaminati congiuntamente attesa la pressoché totale comunanza dei temi dedotti”.