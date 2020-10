“I riferimenti culturali di Trump”, partono i dossier di Fondazione Tatarella e Nazione Futura

Fondazione Tatarella, in collaborazione con la rivista Nazione Futura, avvia un nuovo progetto con la realizzazione di dossier di 30/40 pagine sui principali temi di attualità scaricabili gratuitamente sul sito della Fondazione (Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella. La, in collaborazione con la rivista Nazione Futura, avvia un nuovo progetto con la realizzazione di dossier di 30/40 pagine sui principali temi di attualità scaricabili gratuitamente sul sito della Fondazione ( www.fondazionegiuseppetatarella.it ) e di Nazione Futura ( www.nazionefutura.it ). Si parte con un dossier sulle elezioni americane e i riferimenti culturali di Trump per raccontare le principali anime, correnti e personalità del mondo repubblicano americano scritto da, presidente della Fondazione Tatarella.

“I dossier nascono per approfondire alcuni dei principali temi di attualità con un approccio divulgativo ma al tempo stesso documentato e rigoroso – spiegano Giubilei e il vicepresidente Fabrizio Tatarella – partendo da una prospettiva conservatrice”.

Un’iniziativa che coinvolgerà il comitato scientifico della fondazione e della rivista Nazione Futura (presieduto da Corrado Ocone). I prossimi temi che verranno analizzati nei dossier saranno il conflitto tra Armenia e Azerbaijan e i cambiamenti di posizionamento politico-culturale nei partiti di centrodestra. I dossier, oltre ad essere disponibili online, saranno pubblicati in cartaceo nel trimestrale di Nazione Futura.

Sinossi “I riferimenti culturali di Trump. Le anime della destra americana” (dossier in allegato)

Chi sono i riferimenti culturali di Donald Trump? Quali i suoi libri preferiti? A che correnti della destra americana è più legato il presidente statunitense? Sono alcune delle domande a cui si cerca di rispondere in questo dossier dove si indagano le varie anime esistenti nel mondo repubblicano statunitense che, sebbene in Italia venga spesso considerato come un unico grande blocco, è in realtà eterogeneo e costituito da posizioni talvolta anche lontane tra loro. La tesi di fondo è che Trump rappresenti un collante tra questi mondi e, più o meno consapevolmente, abbia attinto dalle correnti della destra americana, dai conservatori a southern agrarians, dai cristiani ai libertari, per plasmare la propria attività politica a cui ha aggiunto elementi inediti no alla sua discesa in campo nel panorama politico americano.