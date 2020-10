Il noleggio furgoni sempre più richiesto dalle aziende

Sembrano ormai sempre più lontani i tempi in cui ogni azienda doveva dotarsi di una flotta di veicoli aziendali, seguirne annualmente la manutenzione e le riparazioni, gestirne ogni aspetto relativo all’assicurazione e alla tassa di proprietà.

Oggigiorno sono infatti davvero tante le imprese che decidono di gestire questa necessità affidandosi al servizio di noleggio dei furgoni, e in generale di tutti i veicoli commerciali, usufruendo dei numerosi vantaggi che ne derivano.

Il consolidarsi di questo fenomeno è stato reso possibile dallo sviluppo e dalla diffusione di aziende di noleggio altamente professionali. Tra queste c’è, ad esempio, Giffi Noleggi, attualmente attiva in molte regioni Italiane tra cui la Lombardia, regione che, con la sua domanda elevata, ha contribuito e continua contribuire in modo determinante al trend positivo del servizio.

A questo proposito, l’area del bergamasco è senza dubbio uno dei centri in cui si registra una richiesta maggiore e proprio il Noleggio furgoni nella città di Bergamo messo a disposizione da ditte come Giffi Noleggi consente a chi opera nella provincia di disporre di mezzi sempre adeguatamente collaudati in ogni circostanza.

I vantaggi offerti dal noleggio furgoni

Noleggiare un furgone permette alle aziende di ottenere molti benefici, innanzitutto sotto il profilo economico. Il risparmio ottenuto con questa formula può essere calcolato considerando l’assenza di spese relative a manutenzione, cambio gomme, assicurazione e bollo e interventi di riparazione, di cui si occuperà la ditta scelta.

Si tratta, quindi, anche di un servizio che assicura una gestione facilitata dei veicoli e solleva i richiedenti da molte incombenze. A rappresentare un vantaggio è anche il fatto che il tutto viene gestito con un canone dal costo invariato, quindi il budget per l’investimento può essere stanziato in azienda fin da subito, con la certezza di non incorrere in spese extra impreviste.

Il servizio può ovviamente essere richiesto per periodi tempo più o meno lunghi, a discrezione delle esigenze del cliente. Infine, i mezzi di cui dispongono le aziende di noleggio sono nuovi e sottoposti a controlli costanti, così da garantire sempre la massima sicurezza ed affidabilità.

Furgoni a noleggio: dai mini van ai modelli refrigerati

Parallelamente alla scelta della formula del noleggio, è necessario indicare il mezzo di cui si necessita, eventualmente chiedendo supporto al servizio assistenza per ricevere informazioni e consigli sul mezzo più idoneo per le proprie esigenze.

Un’azienda potrebbe decidere di noleggiare mezzi di formato e destinazione d’uso tra loro differenti, per poi gestirli in base allo scopo d’utilizzo del momento. Oppure alcune ditte, solitamente realtà più piccole, potrebbero decidere di avvalersi di un furgone per un determinato lasso di tempo e poi sostituirlo con uno di dimensioni diverse, in base alla tipologia di lavoro che dovrà essere svolta di volta in volta.

Tra i furgoni che possono essere noleggiati, vi sono veicoli commerciali cosiddetti di piccole e medie dimensioni, adatti per muoversi più agevolmente anche in città, con una portata di carico contenuta. In alternativa, vi sono poi mezzi molto più grandi, come i furgoni formato Maxi, che hanno una portata che può raggiungere i 1530 kg di carico.

A seconda delle esigenze, potrebbe essere richiesto e noleggiato un furgone cubo centinato, che può essere privo di sponda oppure integrato con quella di tipo idraulico. Molteplici possibilità di noleggio anche per i furgoni con cassone, che può essere di tipo tradizionale, come quello usato solitamente nell’edilizia, ribaltabile oppure con gru.

In alcuni casi potrebbe invece servire un furgone refrigerato, quando sia necessario trasportare nelle condizioni migliori alla conservazione qualsiasi tipo di prodotto di genere alimentare.

In conclusione, è evidente che il servizio di noleggio si adatta alla perfezione a tutte le differenti esigenze, rappresentando la scelta ideale per moltissime aziende. (nota stampa)