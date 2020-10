Io, cattolica, e le parole del Papa sulle unioni civili omosessuali

Tutti i giornali di stamattina, 22 ottobre, riportano le parole del Papa sulle unioni civili, parole pronunciate nel documentario che ne ripercorre il pensiero e che è stato proiettato alla Mostra cinematografica di Roma attualmente in corso. Da quello che è stato anticipato nei servizi televisivi e giornalistici, il Papa ha detto che questa delle unioni gay è una sua battaglia in quanto tutti gli esseri umani hanno diritto alla felicità. La famiglia resta per lui sempre quella di sempre, con un Padre e una Madre, ma il Santo Padre si pone il problema del diritto ad una tutela giuridica di una famiglia non etero. Dunque, una protezione dal punto di vista della legge.

E a me viene in mente il caso di Lucio Dalla, autore straordinario, morto ancora abbastanza giovane e senza aver fatto testamento. Sempre dai media fummo informati che aveva una casa di 1.300 mq. Ci viveva con un compagno molto più giovane di lui. Lucio Dalla non aveva eredi diretti ma, in mancanza di un testamento, la sua proprietà è passata, per legge, nelle mani di una quindicina circa di cugini e parenti più o meno lontani, mentre il compagno di vita è stato estromesso dalla casa in cui viveva con l’artista e da tutto. Ricordo che mi rammaricai per la mancanza della prudenza di un testamento. Ricordo che provai dispiacere per chi si era dedicato a Lucio e che vedeva questa loro comune scelta ignorata dalla legge in favore di persone quasi sconosciute. Gli eredi hanno creato una fondazione; la casa è diventata un museo; tutto bene, brava gente, per carità, ma sostanzialmente estranei ai pensieri e ai sentimenti di chi progettava altro nella libertà delle sue scelte di vita.

Ricordiamo anche che la legge è spietata in qualche modo anche verso le coppie etero prive di figli e prive di testamento: anche qui il coniuge superstite deve condividere il patrimonio di una vita con la famiglia d’origine del defunto. Una moglie e un marito non dovrebbero valere di meno nel diritto di eredità se non hanno prole. Ma questo è.

In attesa di vedere il documentario sul Papa nella sua interezza, mi sono chiesta cosa avrebbe fatto Gesù di Nazareth nella logica dei Vangeli. Avrebbe considerato i gay figli di Dio? Io credo di sì. Avrebbe desiderato la realizzazione di un minimo di vita affettiva anche per questi suoi figli, sempre nella misura che ciò che è di Cesare non può per importanza essere alla pari con ciò che è di Dio? Conoscendo la logica a rovescio del Ragazzo di Nazareth verso gli Scribi e i Farisei in tante questioni che artatamente gli ponevano gli ipocriti per trarlo in rovina, la mia risposta è sì. Gesù è andato personalmente a chiamare Matteo, il Pubblicano, un esattore di tasse per conto dei Romani, odiato dal popolo che vessava.

Ha salvato, con la logica della mite determinazione, la prostituta dalla morte per lapidazione, raccomandandole come solo Lui sapeva fare di non peccare più, non ignorando che tanti peccati si annidavano nel cuore dei suoi accusatori pronti ad ucciderla. La giustizia umana che Gesù di Nazareth ha testimoniato è splendidamente trasgressiva: trasgressione propositiva, costruttiva, di supporto alle difficoltà della vita, misericordiosa, ma sempre trasparente in ciò che è Bene e ciò che è Male. Una solo parola di violenza si legge nei Vangeli ed è quando il Maestro condanna senza appello chi dà scandalo ai bambini. Un solo gesto di stizza si legge nei Vangeli ed è quando il Maestro allontana i Mercanti dal Tempio di Dio. Non si possono servire insieme Dio e Mammona, dice. Gesù non arretra di un millimetro sul Bene e sul Male.

Le parole del Papa su questi diritti dignitosi della persona per me vanno in questa direzione. “Chi sono io per giudicare?” ebbe a dire anche Papa Francesco parlando sempre dei gay tempo addietro.Forse diverso sarebbe il caso della formazione di una famiglia che preveda la presenza di figli. Argomento che il Papa mi pare che non abbia toccato ma che potrebbe discendere come corollario dalle affermazioni precedenti. Qualunque famiglia priva di figli, etero ed omo, non dovrebbe sovvertire l’ordine della natura, anch’essa Creazione. Quindi niente mercimonio di utero in affitto, né per etero né per gay. A mio parere.

Esiste il sistema della accoglienza, dell’affido, del volontariato, in ultimo dell’adozione. E di fronte ad una persona gay i tribunali dei minori, che per conoscenza personale so che fanno indagini alla FBI sui coniugi che desiderano adottare un minore, potrebbero valutare caso per caso l’affidamento di un minore. Questo l’esempio che mi viene subito in mente: non ci sono altri parenti, non ci sono soluzioni; c’è una persona non etero, uno zio, una zia che ama il minore rimasto solo. Non dovrebbe essere difficile per un tribunale valutare la personalità dell’adulto e del minore, con la severità con cui si muove normalmente, che può essere garanzia anche di un affido responsabile se è per il bene dei protagonisti. E’solo un esempio.

Ci sono poi molti modi di vivere la maternità e la paternità per chi non ha figli biologici. Un docente single esercita egregiamente questa funzione, se è una persona in grado di farlo. Non dimentichiamo neppure che le famiglie tradizionali ed etero sono state autentici incubi per bambini alla mercé di persone sposate con tutti i crismi civili e religiosi ma nei fatti incapaci di allevare degnamente la prole. Il problema è complesso ma bisogna procedere facendo chiarezza con paletti da non oltrepassare. “I figli non si comprano” ebbe a dire il grande Eduardo. Tutto il resto deve rimanere nell’ambito di una legge moralmente corretta, con singoli casi da valutare volta per volta.

Maria Teresa Perrino, 22 ottobre 2020