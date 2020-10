La P.A.S.E.R. di Manfredonia festeggia i suoi 29 anni di attività (VIDEO)

Manfredonia, 22 ottobre 2020. Chi l’avrebbe detto che dopo 29 anni la P.A.S.E.R. di Manfredonia, associazione nata da una idea di alcuni amici appassionati di comunicazione via etere, oggi sarebbe diventata un punto di riferimento non solo provinciale, ma nazionale, tra le associazioni che svolgono molteplici funzioni, a partire dalla protezione civile, l’ausilio alle forze dell’ordine, l’assistenza agli anziani e disabili, il trasporto di ammalati, il servizio di banco alimentare, insomma, un’associazione operativa a 360 gradi nel sociale.

La P.A.S.E.R. negli ultimi dieci anni ha compiuto un salto di qualità rilevante grazie alla competente guida del suo Presidente, Matteo Perillo, il quale grazie alla validissima schiera di volontari da cui é composta l’associazione, ha condotto proficuamente a termine migliaia di interventi sia in autonomia che in ausilio, in Italia ed all’estero, raccogliendo unanimi consensi ed elogi. Tanti gli interventi significativi, tra cui quello nel terremoto de L’Aquila, di Amatrice e quello in Albania, solo per ricordare alcuni, ma ve ne sarebbero tanti altri da menzionare. Un’associazione giovane ma matura, con qualità e professionalità acquisite, tali da accreditarla a pieno titolo tra quelle “obbligate” a continuare ad operare ancora a lungo nel sociale ed a beneficio della collettività, con conseguenti riverberi positivi per tutti.

Buon compleanno P.A.S.E.R. di Manfredonia.