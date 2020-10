L’Avellino sbanca Foggia. E’ crisi per gli uomini di Marchionni (FOTO – VIDEO)

Foggia, 22 ottobre 2020. E’ crisi per il Foggia di mister Marchionni. Questa sera, terzo successo consecutivo in trasferta per l’Avellino, che ha espugnato lo Zaccheria, nella sesta giornata del girone C di serie C. Due a uno il risultato finale.

Le reti: D’Angelo al 35’ del primo tempo, Santaniello su calcio di rigore, al 63’. Nel finale la rete dei rossoneri: all’86’ la rete di Vitale. Con due partite da recuperare, sono 10 i punti ora per i campani.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI