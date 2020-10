(statoquotidiano.it). Manfredonia, 22 ottobre 2020. Arresto in flagranza di reato di un 24enne, T.A.L., per la violazione dell’art. 73 dpr 309/90, per detenzione nella sua masseria in località Gragni di 2.8 kk circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana. E’ quanto emerso in seguito a una recente operazione dei Carabinieri del NORM di Manfredonia. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Sul posto è stato rinvenuto un apposito locale per l’essiccazione e il materiale per il. confezionamento. Dopo le operazioni di rito, il giovane incensurato è stato associato al carcere. Stamani l’arresto è stato convalidato e il soggetto ha ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.