Manfredonia. Scaricano rifiuti ingombranti in zona portuale: mega sanzione

Manfredonia, 22 ottobre 2020. Militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia appartenenti alla sezione Tecnica e difesa portuale hanno sanzionato un cittadino che ha abbandonato rifiuti speciali ed ingombranti all’interno del Porto commerciale di Manfredonia.

Probabilmente l’ignaro cittadino era convinto di averla fatta franca dopo essersi disfatto, in maniera illecita, di una grossa rete da pesca abbandonandola all’interno del porto commerciale di Manfredonia ma evidentemente non aveva fatto i conti con il sistema di telecamere installate all’interno del Porto.

Dalle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza Guardian XTEN, installato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, i militari riuscivano a risalire, dopo aver visionato molti filmati registrati dal sistema, al mezzo (un furgone di colore bianco) e quindi al responsabile che, una volta entrato in porto dal varco dogana, si dirigeva all’interno del porto per abbandonare la grossa rete in prossimità di alcuni capannoni presenti in porto ( assimilabile ad un rifiuto speciale stante la volontà di disfarsene e considerata la natura ed il pessimo stato della stessa).

Al privato cittadino veniva elevata una sanzione amministrativa per violazioni

concernenti il Testo Unico Ambientale con importo fino a 3.000 Euro. I militari

procedevano altresì a segnalare l’autore della violazione all’A.D.S.P. che provvederà ad

addebitare le spese di smaltimento del rifiuto direttamente al responsabile. Un gesto

sconsiderato che costerà molto caro al trasgressore. In ultimo da un ulteriore verifica effettuata sul sistema di rilascio dei pass all’interno del porto emergeva come il mezzo fosse privo di autorizzazione ad entrare in porto e pertanto veniva altresì sanzionato, con un verbale da 102 euro.

L’attività odierna segue quella esperita sul finire dell’anno trascorso allorquando,

sempre grazie al sistema di telecamere del Sistema Guardia X ten, 8 cittadini furono

beccati intenti a disfarsi di rifiuti di ogni genere all’interno del Porto. La Guardia Costiera sensibilizza i cittadini al rispetto delle normative concernenti le tematiche ambientali assicurando i previsti controlli per sanzionare le condotte illecite.