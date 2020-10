Pescara, chiusa scuola Rossetti: 600 in quarantena per il COVID

Pescara, 22 ottobre 2020. A causa della positività al nuovo coronavirus di un insegnante e almeno nove studenti, lezioni sospese per 14 giorni, e 600 persone in quarantena, relativamente alla scuola media Rossetti.

Come riporta Il Centro, “sono in corso ulteriori tamponi e i numeri potrebbero salire. Nell’istituto, in via Raffaello, ci sono 28 classi; oltre alle medie, nel plesso sono ospitate tre quinte elementari del comprensivo 5. Più di 600, tra studenti, docenti e collaboratori scolastici, le persone che dovranno rimanere in isolamento fiduciario“. “La Asl di Pescara, che poco fa ha disposto la chiusura dell’istituto, è al lavoro sull’indagine epidemiologica“. “L’intenzione è di sottoporre a tampone tutti gli studenti della scuola, circa 540, oltre agli insegnanti e al personale dell’istituto“.