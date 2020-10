Policlinico Riuniti, selezione urgente per nuovo coronavirus c.p.s Infermieri

Foggia, 22 ottobre 2020. Si avvisano tutti i C.P.S. – Infermieri interessati, in possesso di iscrizione all’Albo Professionale e disponibili ad assumere servizio a tempo determinato per la durata di mesi 12, con effetto immediato, e comunque non oltre il 15 novembre p.v, per fronteggiare l’emergenza in area covid-19, a presentare apposita istanza, esclusivamente come da modello fac-simile allegato, al seguente indirizzo: emergenzacovid19@ospedaliriunitifoggia.it con l’indicazione del seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per incarico INFCOV-01 ” .