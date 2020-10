Primo stop per il Manfredonia calcio: 0-2 in casa

Manfredonia, 22 ottobre 2020. Prima sconfitta stagionale per il Manfredonia Calcio 1932, battuto in casa per 2-0 dall’Alto Tavoliere San Severo nel secondo turno di andata della coppa Italia di Eccelenza Puglia.

PRIMO TEMPO – Per il secondo turno di andata di coppa Italia Eccellenza Puglia, entrambi i mister apportano dei cambiamenti rispetto alle formazioni che si sono affrontate 11 giorni fa al Ricciardelli. Il Manfredonia, scende in campo orfano di Partipilo, affetto da alcuni fastidi fisici e Cicerelli che sconta una giornata di squalifica. Le assenze si sentono da subito, d’altronde entrambi rappresentano la spina dorsale della squadra, nonostante vada evidenziato che la gara, sino al 20 non abbia evidenziato azioni di gioco particolarmente interessanti, se non fosse per un colpo di testa di D’Angelo alto sulla traversa ed al 24’, con Trotta che da calcio d’angolo impegna di pugni Merola.

Al 32’ è ancora Trotta che dal vertice sinistro dell’area di rigore calcia direttamente in porta, con un tiro forte ma centrale respinto dal portiere sul legno della traversa. Per gli avversari, le giocate migliori provengono dal solito Nicodemo, classe 2002, baricentro basso, velocità e dribbling che per due volte consecutive, punta la porta difesa da Leuci,costringendo al fallo Ciuffreda, ammonito due volte dal direttore di gara ed espulso al 39’ del p.t. Dopo l’espulsione si passa al modulo 4-3-2, fino al termine del primo tempo, con il San Severo che cerca di affacciarsi nell’area di rigore avversaria bloccato efficacemente in ogni suo tentativo.

SECONDO TEMPO – Si rientra in campo ed il San Severo che mostra subito i muscoli. Al 2’ è il solito Nicodemo che ben servito da Pipoli, entra in area di rigore ed a porta sguarnita tira il pallone alto sulla traversa, sciupando una chiara occasione da goal. Al 4’ D’Ambrosio penetra nell’area di rigore dalla sinistra e scarica un diagonale che trafigge Leuci per il goal del vantaggio ospite.

Il San Severo fa valere la superiorità numerica, con il solito ed ottimo Nicodemo, autentica spina nel fianco della retroguardia locale che al 18’ ipnotizza Colangione e va in goal realizzando la seconda segnatura ospite. Al 25’ ancora Nicodemo che al limite dell’area di rigore esegue un tiro a giro che si stampa fortunatamente sulla traversa. Al 33’st calcio di punizione assegnato per fallo su Trotta su cui restano i dubbi per un fallo probabilmente commesso in area di rigore. Esecuzione perfetta di Trotta sul primo palo ma il portiere mette in angolo. Al 39’ colpo di testa di Santos ma il portiere è sulla traiettoria e para. Al 45’ assist di Nicodemo per Calvanico che tira a porta sgarnita ma colpisce il palo. Al 46’ arriva il goal della bandiera con Santos che crossa in area ed Anzalone ci omaggia di un goal, con una sfortunata che riapre la partita in vista del ritorno al Ricciardelli che non si prospetta affatto semplice ma nel calcio tutto può accadere.

Il Manfredonia Calcio subisce la sua prima sconfitta stagionale al Miramare ma fortunatamente riapre la partita nei minuti di recupero con un’autorete. Una sconfitta che, probabilmente avrebbe potuto essere evitata con una gestione cambi diversa rispetta a quella decisa da Mr Rufini. Forse avrebbe fatto comodo la presenza in panchina degli attaccanti Olivieri e Prota o nel mezzo del centrocampo del classe 2001 Roberto, quest’ultimo ancora mai utilizzato ma si sa queste sono scelte che competono mister. Speriamo che le scorie di questa sconfitta vengano smaltite in fretta in vista della delicata trasferta di domenica al Riccardo Spina di Vieste, dove ci attende una sfida delicata contro Atletico Vieste, reduce da due sconfitte consecutive ed a quota 1 in classifa pronto ad invertire il ruolino di marcia dinanzi al proprio pubblico.

______________

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 U. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO 1-2

Reti: 4’ st D’Ambrosio (ATS), 18’st Nicodemo (ATS), 45’ st autorete di Anzalone;

MANFREDONIA CALCIO 1932: Leuci, Rubino(46’st Quitadamo), D’Angelo, Morra A. (30’st Fantasia), Ciuffreda, Colangione, Trotta, Stoppiello (7’st Burdo), De Nittis, Morra C.(30’ st Del Fuoco), Coronese (33’st. Santos);

A disposizione: Vitulano, Quitadamo, Prencipe, Burdo, Santos, Roberto, Del Fuoco, Armiento; Fantasia.

Allenatore: Celestino Ricucci

ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO: Merola, Guida, Visani, Demba (1’s.t.Feltre), Guglielmi (26’st Anzalone), Lamatrice, Sangare(36’st Tomaccio), D’Ambrosio, Calvanico, Nicodemo, Pipoli.

A disposizione: Bisogno, Anzalone, Battimelli, Feltre, Palermo, Tomaccio, Cakoni, De Vivo, Iascone.

Allenatore: Vincenzo Crisciuolo

ARBITRO: Bonavita (Foggia). Assistenti: Mazzarelli (Barletta), Dellaquila (Barletta).

NOTE – Ammonti: Ciuffreda (M), Morra A. (M),Guida (ATS),Trotta (M), Ciuffreda (M), Feltre (ATS), Anzalone (ATS).

Espulsi: Ciuffreda (M) Mr Crisciuolo (ATS);

Rec: 1’ pt e 5’ st.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 22 ottobre 2020