Truffe e frodi informatiche, blitz a casa di un giovane cerignolano

Cerignola, 22 ottobre 2020. Nella mattinata di martedì 20 ottobre, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, a seguito di pressanti indagini, individuava l’abitazione di un 20enne cerignolano ed effettuava una perquisizione domiciliare, al fine di verificare se lo stesso deteneva documenti di identità, carte prepagate e materiale informatico, utilizzato per perpetrare truffe e frodi informatiche.

Nel corso della perquisizione, si rinvenivano e sequestravano numerose carte di identità e tessere sanitarie di diverse persone di Cerignola, numerose carte prepagate, numerosa documentazione bancaria relativa all’attivazione delle citate carte prepagate, due telefoni cellulari, un tablet, tre PC, un POS 3G, la somma di euro 7000,00 (settemila) suddivisa in banconote di diverso taglio, una pistola a salve e 33 cartucce a salve.

Il giovane veniva denunciato in stato di libertà per ricettazione di documenti compendio di furto e smarrimento e frode informatica in concorso con persone in corso di identificazione.