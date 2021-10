La Regione punta a riattivare ospedali di comunita: anche a Manfredonia

Manfredonia (Foggia), 22/10/2021 – (dabitonto) Nella Puglia del post-pandemia si punterà a costruire una sanità a chilometro zero. È questa l’intenzione dell’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, che vorrebbe attivare 31 ospedali di comunità. La realizzazione passerebbe attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Pnrr, che mette sul tavolo regionale 78,7 milioni di euro per attivare un totale di 507 nuovi posti letto in tutta la Puglia.

Entro il 2026 la Puglia dovrà destinare una rete di strutture residenziali a ricovero breve, destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media e bassa intensità clinica e per degenze di breve durata.

Presidi a gestione prevalentemente infermieristica attraverso i quali la Regione punti a garantire una rete di cura capillare sui territori. Gli ospedali di comunità dovrebbero contribuire a ridurre il numero di accessi impropri ai servizi sanitari, soprattutto ai pronto soccorso e nelle strutture di ricovero. L’intenzione della Regione è di riattivare prioritariamente le strutture già presenti sul territorio, ma ridimensionate nel corso degli ultimi anni: i primi della lista sono il San Camillo De Lellis a Manfredonia, il Vittorio Emanuele II a Bisceglie, il Don Tonino Bello di Molfetta, il San Giacomo di Monopoli e il Santa Maria degli Angeli di Putignano. Un elenco a cui si potrebbero aggiungere il “Giannuzzi” di Manduria, nel Tarantino, l’ospedale civile di Ostuni nel Brindisino. (dabitonto)