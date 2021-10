STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 22 ottobre 2021. Terzo appuntamento con l’Officina delle Idee, cantiere laboratorio Pop orientato alla crescita di uno spirito libero e consapevole di comunità. Si parlerà di Politiche giovanili martedì 26 ottobre prossimo, alle 19.00, al LUC Peppino Impastato di Manfredonia.

Le politiche giovanili rappresentano l’orizzonte e la scommessa lunga di una comunità. Da anni, in tante città e regioni d’Italia, le amministrazioni pubbliche scommettono sull’attivismo, la partecipazione e l’impegno dei giovani. Che non sono il futuro del Paese, ma il presente, i talenti e le competenze più spendibili per far crescere e sviluppare le nostre comunità di destini. La popolazione giovanile, soprattutto qui in Puglia dal 2005 con il lungimirante progetto dei “Bollenti Spiriti”, è stata considerata una potente risorsa di sviluppo, da sostenere e invogliare tramite progetti e idee, e non solamente tramite il sostegno economico. Questo modello, studiato e ripreso, ha fatto nascere attività e realtà che, nel corso degli anni, hanno puntato sull’energia e la partecipazione dei giovani, generando politiche inclusive e rigenerando territori, persone e spazi. La prossima amministrazione comunale, anche a Manfredonia, dovrà #farecomunità integrando questo prezioso e innovativo capitale sociale nella vita sociale, culturale e politica della città.

Per questo il terzo appuntamento dell’Officina delle idee è incentrato su “Noi Siamo i Giovani”: le politiche giovanili e il “si può fare”. Interverranno al dialogo: Rita Amatore, sociologa, esperta in politiche di inclusione sociale e tecniche di animazione territoriale, coordinatrice dell’esperienza virtuosa di “ParcoCittà” a Foggia, centro polivalente per attività di contrasto della povertà educativa, eventi culturali e legalità; Vincenzo Colucci, educatore, pedagogista, collaboratore presso la Comunità “Emmaus” di Foggia e coordinatore di “Si può fare – Puglia”; Domenico La Marca, da trent’anni impegnato nel sociale e presidente dell’Associazione “Arcobaleno”; il regista teatrale Cosimo Severo e Gaetano Prencipe, candidato sindaco di Manfredonia per la “Rete civica Democratica e popolare”. A moderare l’incontro sarà Vito Saracino, ricercatore della Fondazione Gramsci di Puglia e co-presidente Arci Viceversa.

POP _ Officine Popolari