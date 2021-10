Ospedale di Manfredonia “Le promesse di Lopalco e l’appello di Padre Franco”

Faccio appello agli Amministratori della cosa pubblica, in particolare a quelli a cui è affidata la sanità pugliese, di non privare i cittadini del necessario per curarsi. L’Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, se ben supportato, ha la capacità e possibilità di svolgere un ruolo decisivo in tal senso a beneficio della popolazione dell’ampio territorio di riferimento.”