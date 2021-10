Parco San Felice, cittadini indignati: “Via recinzione abusiva”

Statoquotidiano.it, Foggia, 21 ottobre 2021. I cittadini, ormai stanchi, hanno affisso sui cancelli presenti da qualche tempo a Parco San Felice dei cartelli con alcune scritte, tra cui: “Via recinzione abusiva”. Strutture che delimitano un’area servizi che non è mai nata, una serie di vicissitudini cittadine che alla fine avrebbero dovuto portare alla rimozione totale dei cancelli, che purtroppo sono ancora presenti, a penalizzare un’area sempre più sporca e degradata. Effettivamente il corso degli eventi avrebbe dovuto restituire alla cittadinanza un’area ripristinata almeno alla forma originaria, ma così non è stato: all’interno è possibile vedere tanti rifiuti e sporcizia, tutto è fermo.

La storia di uno dei più importanti parchi foggiani negli ultimi anni è stata piuttosto travagliata, probabilmente a causa di una mancanza di visione più collettiva, un progetto di riqualificazione unitario, che ha portato alla creazione di vari spazi interni allo stesso, con gestione differenziata da parte di soggetti differenti. Infatti malgrado la presenza di alcune associazioni, realtà positive e diverse attività dedicate alla zona, il Parco risulta essere ancora fortemente degradato, proprio a causa dell’assenza di un progetto unico che coinvolga l’intera area e non solo una o più parti, distinte tra loro.

I campetti da calcio, esclusi da ogni forma di progettualità da tempo immemore, allo stato attuale risultano abbandonati e rappresentano un autentico scempio. Forse basterebbe prendere spunto da altre realtà cittadine molto valide, esempi positivi nemmeno molto distanti, come il Parco Due Giugno a Bari. Col tempo sembra quasi che la natura stessa dell’area urbana foggiana sia stata idealmente modificata, vedendo sempre più una concezione legata al cemento e meno verde, strutture che non avrebbero mai dovuto essere concepite: la città potrebbe trarre innumerevoli giovamenti dalla presenza di reali polmoni verdi.

In seguito alla protesta dei cittadini riguardo allo stato attuale del Parco “San Felice”, è intervenuto per Statoquotidiano.it Maurizio Marrese, responsabile WWF Foggia, da sempre impegnato in prima linea e particolarmente sensibile al tema:

«Noi come WWF Foggia siamo sconcertati di fronte questa vicenda. Dopo un anno dalla realizzazione di questa recinzione, che ha visto l’interdizione di un ettaro di spazio pubblico verde ai cittadini foggiani, ancora non è stata rimossa nonostante le ordinanze. Questa situazione non solo conferma “l’incapacità politica” della passata amministrazione ma anche una indifferenza degli uffici tecnici e dirigenziali del Comune di Foggia. Confidiamo oggi che i commissari del Comune si impegnino il più presto possibile per la rimozione della recinzione per dare segni tangibili di legalità e del cambiamento in corso, questo va eseguito urgentemente per il bene dei cittadini stessi sempre più rassegnati e assuefatti di fronte queste privazioni dei beni pubblici».

Marrese, riguardo al tema “cementificazione” delle aree urbane aggiunge altri interessanti spunti e riflessioni:

«Riteniamo che a Foggia manchi una vera progettazione del verde, i nostri “parchi” tendono ad assomigliare sempre più a grandi aiuole (o addirittura a piazze) più che a “polmoni verdi”. Nel mondo ed in Italia la tendenza è quella di “decementificare” le città mentre a Foggia al contrario i parchi cittadini, come parco San Felice, sono sempre più aggrediti dal cemento piuttosto che arricchiti da alberi ed arbusti, con alberi tutti della stessa età, messi in filari e spesso tutti della stessa specie, manca una vera e propria progettazione ed organizzazione degli esemplari e degli spazi. Bisogna piantare alberi in città, rivolgendosi ai professionisti del verde (architetti, botanici etc.) che sappiano dare un senso alle nostre aree verdi puntando al senso estetico, alla funzione, alla sostenibilità e alla fruizione senza mettere da parte i servizi ecosistemici che restituiscono al complesso urbano», conclude Maurizio Marrese.

Sulla questione è intervenuto per Statoquotidiano.it anche il già consigliere comunale Vincenzo Rizzi, del Centro Studi Naturalistici di Foggia:

«La situazione di degrado è sintomo della scarsa comprensione dell’importanza di un’area verde. Si tratta solo di infrastrutture che sottraggono suolo, bisogna investire in termini di educazione ambientale. Per migliorare la qualità della vita c’è la necessità di aree verdi. Altri servizi possono essere allocati in altre aree. In questa città servono spazi verdi fatti di organismi viventi, non di cemento».

« Mi piacerebbe che le attività svolte nel parco fossero ancora più inclusive, partendo da quello che di buono è stato fatto. Non servono logiche politiche, ma inclusione, maggiore controllo e manutenzione, ulteriori iniziative. Il progetto deve essere unitario: il Parco deve essere centrale, non servono infrastrutture che sottraggono solo spazio».

«Il parco deve essere inteso come elemento di socialità nella sua interezza, serve qualcosa che favorisca complessivamente la valorizzazione di tutta l’area».

« Non bisognerebbe pensare solo al problema Parco come tale ma ad una gestione del verde cittadino diversa, come viene gestito, comprendere come ne fruiscono i cittadini. Le aree verdi dovrebbero essere “a sistema”. Sarebbe stato molto più utile pensare ad un progetto di “Orbitale Verde” rispetto a quello attuale, un momento di crescita reale di questa città, per un futuro diverso».

« I parchi devono essere uno dei tasselli pincipali, ma serve visione urbanistica, architettonica paesaggistica, che definisca realmente questa città».

« I cittadini fanno bene ad indignarsi e protestare. Il primo momento in cui si cerca di riprendersi la propria città è quello dell’indignazione, ben vengano questi momenti, speriamo che possano aggregarsi in qualcosa di costruttivo per essere il motore per condizionare una politica diversa. Spero che si possa costruire in questi due anni una crescita culturale, una consapevolezza, che possa essere elemento di rottura con la politica del passato», conclude Rizzi.

A cura di Gianluigi Cutillo, 22 ottobre 2021

Fotogallery: