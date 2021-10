Foggia, 22/10/2021 – La Direzione Strategica dell’AOU Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 22 OTTOBRE 2021 e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.

Rispetto alla settimana scorsa i ricoverati passano da 34 a 39 e i pazienti presenti in terapia intensiva AUMENTANO da quattro a cinque. L’età media dei ricoverati passa da 66 a 72 anni. Il 50 % dei ricoverati Covid non è vaccinato.

REPARTI COVID TOTALE MALATTIE INFETTIVE 29 PNEUMOLOGIA 0 RIANIMAZIONE 5 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO 0 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO 0 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO 0 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO 0 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO 0 TOTALE RICOVERATI 34 ETÀ MEDIA 72 anni % M/F TOTALE M 68% F 32%

MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID 0

Di seguito il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati

REPARTI COVID TOTALE VACCINATI DOPPIA DOSE VACCINATI PRIMA DOSE NON VACCINATI MALATTIE INFETTIVE 29 12 1 16 RIANIMAZIONE 5 3* 1* 1

*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.