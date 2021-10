Rotice “Disoccupazione e precariato, due piaghe lasciate irrisolte dal malgoverno della sinistra”

Manfredonia (Foggia), 22/10/2021 – “Disoccupazione e precariato, due piaghe che nella nostra città fanno soffrire giovani e meno giovani, allontanati sempre più dal mercato del lavoro; due fattori determinanti di una lenta ed inesorabile decrescita sociale ed economica.

Un dramma che diventa danno e beffa per oltre un centinaio di nostri concittadini appartenenti alla platea dei lavoratori e lavoratrici, di utilità sociale (LSU). Uomini e donne in servizio al Comune, da oltre vent’anni, senza gravare per una sola vecchia lira sul bilancio municipale, dissestato per l’incapacità di altri; dipendenti, a tutti gli effetti, ma senza le garanzie di questi ultimi; persone che hanno consentito e consentono il funzionamento di interi settori ed uffici dell’ente e che prestano servizi ai cittadini, che ne hanno diritto perché pagano le tasse, con assunzioni di responsabilità molto spesso che non gli competono.

Ebbene, ora, queste persone, questi nostri concittadini, padri e madri di famiglia costretti ad una vita precaria, senza alcuna possibilità di programmare un futuro per i propri figli, rischiano di vedere passare davanti ai loro occhi l’ultimo treno per la stabilizzazione del rapporto di lavoro (a costo zero per il Comune).

Una situazione kafkiana, l’ennesima, lasciata irrisolta dal malgoverno della sinistra e suoi sodali, di cui si è occupato il nostro candidato sindaco, Gianni Rotice. Nel pomeriggio di mercoledì, infatti, il nostro candidato ha incontrato ed ascoltato una folta rappresentanza di queste persone, per discutere delle possibili soluzioni all’annosa questione; dalle testimonianze libere di ognuno di loro, è emerso come il tema sia stato discusso solo nelle tornate elettorali, ma puntualmente dimenticato al termine delle stesse.

Per questo, il candidato sindaco, Gianni Rotice, dopo l’incontro, ha prontamente e formalmente interessato la Commissione Straordinaria perché fornisse le necessarie informazioni, a corredo degli atti adottati, al fine di predisporre, d’intesa con le forze politiche e civiche che lo sostengono, le azioni necessarie per interessare sia il Ministero del Lavoro che il Dipartimento della Funzione Pubblica (competenti per materia); ovvero il sollecitare la riattivazione della procedura di stabilizzazione ed il rifinanziamento del capitolo nel bilancio statale con la prossima finanziaria.

Unica azione per consentire ai lavoratori interessati di poter sperare in una futura stabilizzazione, visto che i termini di quella precedente sono scaduti. Padri e madri di famiglia senza futuro dopo anni di sacrifici, ai quali il centrosinistra, con la solita logica della politica assistenzialista, non ha prospettato loro dal maggio 1995 alcun percorso di autonomia lavorativa preferendo tenerli perennemente al guinzaglio ed elemosinargli rinnovi di contratto ad horas. Queste sono le macerie lasciate dal centrosinistra in venticinque anni di malgoverno, loro che del lavoro e del welfare si ergono a paladini morali”.