Rotice nel talk “E’ ora di parlare di giovani e di cultura”

Manfredonia (Foggia), 22/10/2021 – “I giovani, il talento, il lavoro, la cultura d’impresa, l’interlocuzione con il sistema universitario e la legalità. Sono i focus tematici del talk “E’ ora di parlare di giovani e cultura”, in programma domenica a Manfredonia in Piazzetta Mercato alle ore 18, attraverso il quale approfondire le questioni nevralgiche quali lo sviluppo e l’occupazione, veri e propri vulnus per il territorio.