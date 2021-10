Siponto, la città invisibie ritorna alla luce: in “diretta” dallo scavo archeologico

Manfredonia (Foggia), 22/10/2021 – Strutture antropizzate con geometrie ben precise – è quanto segnalato da alcuni ricercatori negli ultimi anni nel territorio di Siponto. Anche se una prima campagna di scavi archeologici si è appena conclusa (periodo 2021), ulteriori resti dell’antica città – situati nel parco archeologico nell’omonima località, in territorio di Manfredonia – sono probabilmente in attesa di essere scoperti. Abitata almeno dal IV millennio a.C., la zona rappresenta un’area di grande interesse storico e scientifico.

Il parco archeologico di Siponto va oltre l’iconica installazione della basilica di Edoardo Tresoldi e la bella chiesa romanica di Santa Maria Maggiore. Gli scavi archeologici iniziati dalle università di Foggia e Bari, sulla base di importanti campagne di prospezione geofisica, sono destinati a svelare la vita dell’importante colonia romana, attiva anche nella tarda antichità e nel medioevo, fino a quando l’impaludamento portò alla decisione di fondare Manfredonia e di riutilizzare il materiale edilizio per il nuovo insediamento. Ma l’impianto ortogonale, le strade, persino le grandi strutture (come l’anfiteatro, solo in minuscola parte intuibile nei muri di una masseria), hanno lasciato tracce, che devono essere indagate dagli studiosi. I primi risultati della campagna 2021 sono incoraggianti.

di Angelo Cimarosti.