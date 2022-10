Amanti, entrambi sposati, fanno sesso sulla spiaggia: lo zio del marito li filma

CAORLE (VENEZIA), 22/10/2022 – Gli ingredienti per la storia dal sapore boccaccesco ci sono tutti: una coppia di amanti (entrambi sposati) che fanno l’amore in una spiaggia che è diventata meta dei nudisti e vengono pizzicati da una delle poche persone che non doveva passare di là.

IN TRIBUNALE

Anche se non si conosce cosa sia accaduto alle rispettive famiglie si sa cosa è accaduto alla temporanea coppia, che è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico e la loro vicenda è stata oggetto di istruttoria da parte della Procura della Repubblica di Pordenone (competente per territorio) prima di arrivare in Tribunale.

Ieri si è svolta la prima udienza, di fronte al giudice Piera Binotto e per il fatto che fosse transitata per un’aula giudiziaria, la vicenda è diventata di dominio pubblico prima a Pordenone e poi nel Veneto Orientale. Inutile chiedersi chi siano le persone coinvolte, ma la parte curiosa sta nel come i due amanti erano stati scoperti. (ilgazzettino)