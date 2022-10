Atletica, TNA: Sospesi Santoro e Milani

(fidal.it) Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Dario Santoro (tesserato FIDAL) per la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 (sostanza riscontrata: Eritropoietina Ricombinante). Il controllo è stato disposto da NADO Italia.

—

Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Lorenzo Milani (tesserato FIDAL) per la violazione dell’art. 2.1 (sostanza riscontrata: Cocaina Metabolita: Benzoilecgonina). Il controllo è stato effettuato da NADO Italia (fidal.it).

(da comunicati NADO Italia)