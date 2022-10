Foggia, sparito ‘Il Viaggiatore’, Daniele: “Speriamo torni presto”

Statoquotidiano.it, Foggia, 22 ottobre 2022 – Era diventato un simbolo per il Quartiere Ferrovia e per l’intera città di Foggia, chiamato amichevolmente da qualcuno “U Cumbarill”. In realtà i foggiani non l’hanno mai dimenticato e lo ricordano con simpatia ed affetto.

Si parla del ‘Viaggiatore’, protagonista della splendida opera di Leonardo Scarinzi ‘Ritorno a Casa’, ormai assente da oltre due anni da Piazza Vittorio Veneto.

Ad un certo punto sembrava che al suo fianco dovessero essere messe anche altre figure raffiguranti dei cani, i migliori amici dell’uomo, ma poi il nulla.

A poca distanza dallo spazio dov’era collocato oggi si trova una pista ciclabile.

Un omaggio dal Rotary Club di Foggia a quanti sono rimasti o sono tornati in città, con un altissimo valore simbolico.

Vittima delle intemperie e di diversi atti vandalici, molto probabilmente oggi la statua giace in qualche magazzino polveroso, in attesa di essere reinstallata in un luogo che le renda giustizia.

Dopo l’ultima rimozione dal piazzale antistante la stazione del capoluogo, per interventi di restauro, il ‘Viaggiatore’ non è più tornato: era già successo in passato, ma poi era ricomparso presso la sua collocazione originaria.

Daniele Prencipe, un cittadino nato e cresciuto nel Quartiere Ferrovia di Foggia, è stato promotore negli anni di diverse iniziative per la zona. Ha vissuto oltre quarant’anni fuori in Germania come artista musicale e per lui ‘U Cumbarill’ era diventato un pò il simbolo del foggiano emigrante che ritorna nella città natia.

Daniele ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per StatoQuotidiano:

“Sono nato e cresciuto nel Quartiere Ferrovia di Foggia, mio padre era ferroviere, ‘U Cumbarill’ era diventato per noi un simbolo, una mascotte”

“Sono stato tanti anni in Germania per seguire la carriera di musicista e produttore musicale e poi sono tornato in Italia, a Foggia, per assistere i miei genitori che erano diventati anziani”

“Amo la mia città ed il ‘Viaggiatore’ era diventato importante soprattutto per quello che rappresentava e ci piacerebbe sapere che fine ha fatto. Era un omaggio per tutti quelli che come me sono tornati a Foggia dopo tanti anni. Mi auguro che possa tornare presto”, conclude Daniele.

A cura di Gianluigi Cutillo, 22 ottobre 2022