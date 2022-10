Manfredonia, torna la ruota panoramica: individuate le zone per il montaggio

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/10/2022 – Si torna a parlare dell’installazione di una ruota panoramica a Manfredonia. Dopo l’annuncio di una possibile doppia presenza in due zone della città (piazza Maestri d’Ascia e porto turistico durante il periodo estivo) la cosa sembrava per sempre accantonata.

Fonte: caravan park

Con una recente delibera comunale si legge che: “Vista e richiamata la deliberazione di Giunta comunale con la quale è stato aggiornato l’elenco delle aree idonee per circhi equestri, per le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento ivi comprese le aree da destinare all’installazione della ruota panoramica; Dato atto che, durante la fase attuativa della predetta deliberazione, sono emerse alcune criticità per l’installazione della ruota panoramica negli spazi ivi indicati, entrambi ricadenti in area demaniale marittima di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale”.

Per tali ragioni la Giunta comunale ha deliberato “di individuare, quale area per il posizionamento di ruote panoramiche, previa acquisizione, da parte dei soggetti interessati, delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti di competenza, Via del Porto nell’area delimitata dal parco giochi collocato all’interno della villa comunale e l’isola spartitraffico in Via Lungomare del Sole”.