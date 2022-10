Meteo Puglia, arriva la terza Ottobrata: caldo come a giugno

FOGGIA, 22/10/2022 – Arriva la terza Ottobrata! Questo mese di Ottobre continua a sorprenderci con l’alta pressione africana Scipione che avvolgerà il Mediterraneo centrale e l’Italia anche per tutta la prossima settimana, molto probabilmente fino al Ponte di Ognissanti.

FOTO AGI

La tendenza prevista dai Centri di Calcolo è ormai piuttosto delineata: caldo fuori stagione e anticiclone sub-tropicale daranno il via ad una terza fase di caldo anomalo nel giro di poche settimane, un fatto decisamente eccezionale. Solamente la giornata di Lunedì 24 Ottobre, potrà essere lievemente disturbata dagli strascichi di una perturbazione atlantica, che potrebbe ancora provocare qualche pioggia irregolare al Nord, in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, poi in estensione verso il Trentino Alto Adige.

Sul resto delle regioni il tempo continuerà a essere soleggiato e fin troppo molto caldo per la stagione.

Per capire meglio le cause di queste giornate dal sapore praticamente estivo dobbiamo dare uno sguardo all’intero quadro europeo. Un ciclone, localizzato ad ovest del Portogallo, inizierà a traslare verso nord, lasciando spazio ad una rimonta sub-tropicale ancor più corposa ed estesa su tutto il bacino del Mediterraneo centro-occidentale.

Si tratta di una configurazione meteo tipica dei mesi estivi, foriera di temperature elevate non solo in pianura, ma anche in alta montagna. Le termiche al suolo potranno così raggiungere valori eccezionali per il periodo, con picchi nuovamente superiori alle medie, anche di 7/8°C. I modelli meteo mostrano anche isoterme (linee che uniscono zone che hanno la stessa temperatura) straordinarie ad 850hPa (ovvero le temperature previste a 1500m di quota), con punte di 15°C sul Centro Italia, e fino a 12-13°C anche sulle Alpi.

FONTE QUOTIDIANODIPUGLIA

Certo, non registreremo i 40°C come a Giugno, non fosse altro per il decisamente minore irraggiamento solare, tuttavia non sarà così impossibile registrare al suolo temperature superiori a 26/28°C, in particolare al Centro-Sud, forse anche superiori a Roma e Firenze dove si potranno quasi sfiorare i 30°C. Caldo anomalo pure al Nord, dove le colonnine di mercurio potrebbero comodamente varcare la soglia dei 25°C in diverse città della Val Padana come in Emilia, Veneto e sulla Lombardia orientale (Padova, Rovigo, Bologna, Ferrara, Mantova). Da segnalare solo il possibile ritorno delle nebbie sulle pianure del Nord, con conseguente aumento anche dello smog, specie nelle aree più urbanizzate: ciò rappresenta l’altra faccia della medaglia delle alte pressioni autunnali.

fONTE: ILMESSAGGERO

Sarà dunque servita la terza Ottobrata: l’eccezionalità di questa fase climatica sta non tanto (o non solo) nelle singole temperature massime che si raggiungeranno (già in passato poteva capitare di superare i 20°C per qualche giorno), bensì nella continuità e nella sua durata. Infatti, da inizio mese abbiamo registrato quasi tutti i giorni punte massime oltre i 22/24°C su buona parte del nostro Paese. Un’altra anomalia riguarda i valori notturni: fino a circa 20 anni fa in questo periodo le minime scendevano spesso sotto gli 8/10°C (sulle pianure del Nord capitava pure di toccare valori intorno allo zero o anche inferiori): ebbene, in questo Ottobre non siamo praticamente mai scesi sotto i 10°C.

Queste anomalie rientrano nel quadro più ampio dei cambiamenti climatici, con le temperature in costante aumento in tutte le stagioni: si tratta di un trend iniziato ormai da qualche decennio (inizialmente in modo lento) e che ha subito una forte accelerata proprio negli ultimissimi anni. Molto probabilmente il 2022 sarà l’anno più caldo mai registrato dal 1800. (ilmeteo)