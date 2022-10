Natale 2022, Manfredonia si illumina di nuovo contro il pessimismo

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/10/2022 – Si sta svolgendo in questi giorni l’installazione delle nuove luminarie natalizie di Manfredonia per le vie del Centro. L’anno scorso l’evento “Luci del Golfo 2021” riscontrò un grande successo di pubblico che rimase letteralmente estasiato da tripudio di luci e colori.

Foto Radio Manfredonia Centro

Nei gruppi Facebook si organizzavano pullman, da città anche fuori provincia, per poter visitare quello che era diventato un vero e proprio evento mediatico nel qual nessuno voleva mancare. Anche in quel caso si diffuse sui social una vera e propria ondata di benaltrismo, moltiplicandosi commenti del tipo: “Bisogna pensare ai veri problemi seri della città”. Senza però indicare da dove iniziare e proporsi in prima persona per risolverli. Lo stesso tenore di commenti si stanno leggendo sui social in questi giorni.



Foto Radio Manfredonia Centro

Quest’anno, sempre grazie a Io Sono partita iva – Manfredonia, il Titanic è sbarcato all’interno del fossato del Castello Svevo Angioino di Manfredonia. E chissà quali novità attendono di essere svelate. Forse un transatlantico affondato più di un secolo non è proprio il simbolo dell’ottimismo ma sicuramente un richiamo alle radici marittime della città. L’ottimismo è proprio il sentimento di cui c’è più bisogno, in questi tempi sempre più difficili.