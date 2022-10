Vitulano Drugstore C5 Manfredonia indenne a Benevento: finisce 3-3

(nota stampa) Manfredonia, 22 Ottobre 2022

Una trasferta difficile, come ci si aspettava: finisce in parità una bella partita tra due squadre di valore, GG Teamwear Benevento e Vitulano Drugstore C5 Manfredonia. Tre reti a testa nell’anticipo della quinta giornata del Girone C di Serie A2 2022/23, svoltosi venerdì 21 ottobre al PalaTedeschi di Benevento.

CRONACA

I padroni di casa prendono il controllo in apertura e dopo meno di due minuti passano in vantaggio con la rete di Vega. Il grande ex di giornata, mister Carlo Cundari, prova a svegliare i suoi e dopo una manciata di minuti arriva il pareggio. La firma è la più scontata possibile: il capitano João Fred. Il primo tempo si sviluppa poi come una grande battaglia che mostra da parte delle streghe una grande propensione offensiva e numerose chance. I biancocelesti tengono il passo e passano in vantaggio con la prima rete di Pau Recasens con questa maglia. Pochi minuti dopo, però, Caliendo trova un nuovo pari che sarà il risultato alla fine della prima frazione.

Secondo tempo che per buoni tratti inverte lo spartito nelle sue piccolezze. Stavolta, sempre nel contesto vivace e propositivo da parte di entrambi i team, è la formazione pugliese ad avere tante palle gol nitide. I campani però si affacciano sempre e creano paura. Saranno solo due i gol nella ripresa però, dopo circa tre e cinque minuti: Toro per i giallorossi in maglia nera e Fred per i biancocelesti con la divisa amaranto (14 gol in 5 giornate, capocannoniere del girone). Power play nel finale per il Benevento, ma il portiere di movimento porta a gestione senza affondo: è 3-3

Nella prossima giornata, riposo per il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia che avrebbe dovuto affrontare il ritirato Catanzaro, mentre il GG Teamwear Benevento andrà in casa del Bulldog Capurso sabato 29 ottobre alle 16:00.

LE PAROLE DI PAU RECASENS:

Ecco alcune risposte da parte di Pau Recasens a delle domande poste dopo la partita.

-Raccontaci come è andata la partita.

“Sicuramente una partita tosta, una trasferta dura. Sapevamo che il Benevento fosse una squadra molto intensa, che corre tanto e in un campo grande. Abbiamo fatto una partita, anche con qualche acciacco che avevamo come io e Yuri [Pozzo], o anche Giulio [Mura] che si è infortunato. Dobbiamo essere contenti del pareggio, anche se volevamo la vittoria. Abbiamo giocato per vincerla e abbiamo avuto anche delle opportunità per farlo.”

-Cos’hai provato nel segnare il tuo primo gol con questa maglia?

“Sul gol c’era un po’ di pressione. Ho potuto giocare solo una partita delle prime quattro e tutti si aspettavano di vedere il mio primo gol, quindi è stato una liberazione. Vedere la palla entrare, tra l’altro per un gol importante, è stato bello. Spero che sia il primo di tanti con questa maglia, per me e per i tifosi sipontini.”

-Cosa ti aspetti dal resto del campionato?

“Credo che questa squadra dia tutto ad ogni partita. Giochiamo con tutta l’intensità che abbiamo e riusciamo a far emergere la nostra qualità individuale e collettiva. La differenza con le altre è che poche ci possono battere. La base di tutto sta nella voglia di vincere e di non mollare mai, si è visto nelle ultime due partite che sono stati dei test davvero difficili per noi. Speriamo di continuare a costruire questa squadra man mano come stiamo facendo e i risultati arriveranno e saranno positivi per tutti.”

FORMAZIONI

GG Teamwear Benevento: Toro, Gonzalez, Cerrone, Mambella, Palmegiani, Vega, Rennella, De Figlio, Romagnoli, Milucci, Caliendo, Brignola, Lepre. All. Nitti

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Berardinetti, Ferrara, Mura, Murgo, Mancusi, Recasens, Girardi, Lupoli, Fred, Pozzo, Lorenzoni. All. Cundari.

TABELLINO

GG Teamwear Benevento: 1’54” Vega, 17’05” Caliendo, 23’10” Toro.

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: 5’48”, 25’30” Fred, 15’25” Recasens.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GG Teamwear Benevento: Cerrone (G), Romagnoli (G).

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: /

Per classifica e risultati della giornata: https://www.divisionecalcioa5.it/competizioni

Foto e grafica: Federico Guerra

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia