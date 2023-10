Buona prova del Manfredonia in trasferta: battuto il Città di Gallipoli

Bari – L’auspicio era che questa fosse la gara del riscatto del Manfredonia Calcio e così in effetti è stato, con il Manfredonia che ottiene la sua prima vittoria in campionato, balzando a sei punti in classifica.

Sono tornati ad affrontarsi in campionato il Città di Gallipoli ed il Manfredonia Calcio, questa volta in serie D, esattamente quattro mesi dopo la finalissima playoff di Fasano.

Il tecnico Carrozza ripropone il suo 3-5-2: conferma in porta per Passaseo, sempre autore di ottime prestazioni; terzetto difensivo composto da Bianco, De Nova e Benvenga. Sulle corsie esterne, schierati Quarta a sinistra e Miggiano a destra, con l’Under 05 oggi in veste di questo nuovo ruolo; a completare il centrocampo sono capitan Scialpi, Sansò e Montagnolo. Tandem offensivo, infine, formato nuovamente da Tommasone e Iurato.

Mr Cinque, mette tra i pali Rossi dopo il mese di defezione per problemi fisici e tridente di attacco con Calemme Pozzebon Babaj, con alle spalle il rientrato Hernaiz.

Prima vera occasione al 12′ per il Manfredonia: liscio in area giallorossa, ne approfitta Giacobbe che impatta il pallone ma calcia di poco alto sopra la traversa.

Al 19′ tiro di Scialpi dai 30 metri: conclusione debole e centrale, neutralizza il portiere biancoazzurro Rossi.

Al 20′ pallone messo in mezzo, impatta Hernaiz davanti la porta, grande parata di Passaseo che manda in angolo. Al 21′ bella azione in solitaria di Taormina del Manfredonia conclusione dal limite dell’area di poco a lato. Al 24′ passa in vantaggio il Manfredonia con Babaj, che penetra da destra nell’area di rigore giallorossa e prova il tiro con Passaseo tocca la sfera ma non riesce ad evitare l’entrata della stessa in rete.

Al 36′ tiro di Miggiano dal limite: conclusione debole, il portiere ingloba la sfera senza problemi. Al 43′ conclusione di Pozzebon dai 30 metri ma il suo tiro è alto sulla traversa.

Si torna in campo e Mr Carrozza manda in campo Nestola per Montagnolo e Anzano per Quarta. Al 8′ si rende pericoloso il Manfredonia con Babaj (tra i migliori) il cui tiro ravvicinato è respinto di piedi da Passaseo.

Al 15′ sostituzione per il Gallipoli: escono lTomassone e Iurato per per Artigas e Ranieri. Al 11′ pericolo per Rossi con un tiro di Scialpi dalla distanza deviato all’incrocio in angolo.

Al 19′ il direttore di gara assegna un penalty al Manfredonia Calcio ma Pozzebon incaricato della esecuzione sciupa mandando il pallone alto sulla traversa.

Il Gallipoli prova in tutti i modi a raggiungere il pareggio ma trova un Manfredonia ordinato che chiude tutti gli spazi con Mr Cinque che saggiamente, con la girandola di sostituzioni, spezza ogni velleità avversaria, ottenendo la prima vittoria in campionato e muovendo verso il centro la classifica.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 22 ottobre 2023.

fotogallery LUCIA MELCARNE