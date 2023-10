Foggia, alle ore 19 affluenza molto bassa: oltre il 15% in meno

I cinque candidati sindaco di Foggia hanno già esercitato il loro diritto al voto. Si tratta di Giuseppe Mainiero, che ha votato presso la scuola ‘Zingarelli’ in via Fasani, Nunzio Angiola, presso la sezione 48 dell’istituto Giannone-Masi, Raffaele Di Mauro, presso la sezione 147 della ‘Catalano-Moscati’ in via Mario Altamura, Antonio De Sabato, presso la sezione del liceo musicale Carolina-Poerio. Maria Aida Episcopo ha invece votato alle 16 presso il seggio dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri, in via Sant’Alfonso De Liguori 72.

I seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23 oggi, domenica 22 ottobre, e dalle 7 alle 15 domani, lunedì 23 ottobre, per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Foggia. Sono chiamati alle urne 119.751 elettori, di cui 56.792 uomini e 62.959 donne. Nel 2019, il corpo elettorale contava 122.783 iscritti, mentre ora sono state allestite complessivamente 147 sezioni.

In caso di necessità, un eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco è previsto per i giorni di domenica 5 e lunedì 6 novembre. Saranno eletti 32 consiglieri. La prima rilevazione dell’affluenza è prevista per le 12. Nel 2019, a quell’ora, aveva votato il 20,64% degli aventi diritto. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno domani subito dopo la chiusura delle votazioni e l’accertamento del numero dei votanti.

Per quanto riguarda il processo di voto, sulla scheda elettorale sono elencati i nomi dei candidati sindaci, seguiti dalle liste che li sostengono, tra cui Giuseppe Mainiero, Antonio De Sabato, Nunzio Angiola, Raffaele Di Mauro e Maria Aida Tatiana Episcopo (in quest’ordine sulla scheda elettorale). L’elettore può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, assegnando il voto esclusivamente a quel candidato.

Tuttavia, è anche possibile tracciare un segno sulla lista collegata al candidato sindaco o esprimere un voto disgiunto, votando per un candidato sindaco e un’altra lista non collegata. Nel caso delle preferenze per i candidati consiglieri, l’elettore può indicare il cognome del candidato consigliere e, se necessario, anche il nome in caso di omonimia.

Si possono esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, a condizione che riguardino un candidato di genere femminile e uno di genere maschile, purché entrambi siano della stessa lista. Nel caso di due preferenze per candidati dello stesso genere, la seconda preferenza sarà annullata. Inoltre, è possibile esprimere una preferenza nel voto disgiunto, ma il candidato consigliere deve appartenere alla lista su cui è stato tracciato il segno.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le Faq sulle elezioni amministrative 2023 sul sito del Ministero dell’Interno.

Per quanto riguarda i requisiti per votare, l’elettore deve presentare al presidente del seggio la sua tessera elettorale personale o un attestato sostitutivo, oltre a un documento di riconoscimento valido.

Gli uffici anagrafe che rilasciano la carta d’identità elettronica rimarranno aperti anche nei giorni delle elezioni, il 22 e il 23 ottobre, con orari specifici per agevolare i cittadini. È possibile utilizzare una carta d’identità anche se è scaduta, purché abbia una foto del titolare e altri dati rilevanti. In caso di mancanza di un documento di identificazione valido, uno dei membri del seggio può attestare l’identità dell’elettore, oppure l’elettore può essere identificato da un altro elettore del Comune conosciuto dal seggio.

Infine, gli uffici comunali saranno aperti per il rilascio delle tessere elettorali e dei duplicati nei giorni precedenti e durante l’intero periodo di voto.

Lo riporta foggiatoday.it.