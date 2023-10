L’attrice rignanese Marina Limosani al Festival del Cinema di Roma con Palazzina LAF

L’attrice Marina Limosani, di orgini rignanesi, ma foggiana di formazione e romana di adozione artistica, torna sul grande schermo e partecipa da attrice protagonista al primo film del regista e attore Michele Riondino (il giovane commissario Montalbano).

Si tratta di “Palazzina LAF” del 2023, ispirato alle vicende delle acciaierie ILVA di Taranto, presentato quest’anno al Festival del Cinema di Roma.

Marina, figlia di Benito (nativo di Rignano Garganico) e fratello di Felice Limosani (artista famoso in tutto il mondo) sarà insignita del Premio Jalarde 2024.

Ma chi è Marina limosani?

Marina è un’attrice professionista. Si è laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Siene. E’ sposata e vive a Romga. Ogni tanto torna nella sua amata Puglia.

La sua formazione:

2022: Laboratorio per attori professionisti condotto da Stefania De Santis

2009: Stella Adler Studio of Acting New York City

2007: Laure in Scienze della Comunicazione

2004: Seminario con M. Margotta, D. Hicks, F. Viscardi

2003/04: Duse: Centro Internazionale di cinema e teatro diretto da Francesca De Sapio, metodo Stanislavsky-Strasberg

2003: Seminario condotto da Ennio Coltorti sulle diverse tecniche di recitazione teatrale e cinematografica

2003: Workshop presso il Lee Starsberg Institute di New York

2002: Stage diretto da Dominique De Fazio

2000: Scuola di recitazione diretta da Barbara Nativi presso il Teatro della Limonaia di Firenze

Le lingue partate:

Italiano;

Inglese (ottimo);

Dialetto Foggiano;

Dialetto Romano.

Le sue esperienze di attrice al Cinema:

2022: “Palazzina LAF” – Regia di Michele Riondino

2021: “Il Ritorno” – Regia di Stefano Chiantini

2006: “Ma l’amore sì” – Protagonista – Regia di Tonino Zangardi, Marco Costa – Premio Etruria

2001: “Il pesce innamorato” – Regia di Leonardo Pieraccioni

2000: “Via del corso” – Regia di Adolfo Lippi

Le sue esperienze di attrice in Televisione:

2022: “Viola come il mare” – Regia di Francesco Vicario

2012: “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud” – Regia di Francesco Miccichè

2011: “Distretto di polizia 11” – Regia di Alberto Ferrari

2009: “Distretto di polizia 9” – Regia di Alberto Ferrari

2008: “Terapia d’urgenza” – Regia di Carmine Elia

2008: “Altre storie per il commissario Vivaldi” – Regia di Luciano Odorisio

2008: “Vite sospese” – Regia di G. Tescari

2009: “Don Matteo 7” – Regia di Giulio Base

2006: “Incubi quotidiani” – Puntata pilota per Fox Crime – Regia Gigi Piola

La sua presenza nei più noti Spot:

2021: Mulino Bianco – Regia di Gabriele Mainetti

2020: Campagna Ferrovie dello Stato – Regia di Ago Panini

2020: Piraeus Bank – Regia di Kim Geldenhuys

2020: Banca Intesa San Paolo – Regia di Matteo Bonifazio

2011: Amuchina – Regia di Marcello Lucini

2011: Galbani – Regia di David Gaddie

2010: Eni Gas & Power – regia di Paolo Boragato e Tommaso Bertè

2010: Noverca – Regia di Riccardo Grandi

2009: Takeda – Regia di Marcello Lucini

2009: MPS – Una storia italiana – Regia di Marco Bellocchio

2006: Cult Television Channel – Regia di Cosimo Alemà

2005: Spot Istituzionale con Uto Ughi – Protagonista

I suoi Cortometraggi:

2008: “Rapina a mano armata – Il Corto” – Regia di Alessio Inturri

2007: “L’eretico” – Protagonista – Regia di Fabrizio Ruggirello

2007: “Torno subito….forse” – Coprotagonista – Regia di Alessandro Grande

2005: “Armando” – Coprotagonista – Regia di Massimiliano Camaiti (David di Donatello 2007 Finalist)

2005: “Sconosciute” – Protagonista – Regia di Cosimo Milone

I Premi:

2024: Premio Jalarde – 4^ Edizione – Rignano Garganico (FG)

2016: Oscar dei giovani 2016 – 46^ Edizione della “Giornata d’Europa”

46^ Edizione della “Giornata d’Europa” 2006: Premio “Etruria Cinema” come rivelazione dell’anno per l’interpretazione in “Ma l’amore sì”

I suoi Videoclip:

2003: Protagonista “Show me your soul” video musicale girato a New York di Lenny Kravitz, singolo tratto dalla colonna sonora di “Bad Boys II” – regia di Chris Robinson

A cura di Angelo Del Vecchio, 22 ottobre 2023.