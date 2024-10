Foggia: anziana immobilizzata e rapinata in casa

Sconcerto a Foggia, dove un’anziana è stata vittima di una rapina all’interno della sua abitazione. L’episodio è avvenuto in un complesso residenziale situato alla periferia sud della città.

Sul luogo del crimine sono accorsi i soccorritori del 118, che si sono presi cura della donna, le cui condizioni non sono ancora state rese note. Anche i carabinieri sono intervenuti, avviando subito le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, la rapina è stata portata a termine, ma l’ammontare del bottino non è ancora stato definito. Si ipotizza che la donna sia stata immobilizzata, forse legata, dai malviventi, ma le forze dell’ordine non hanno ancora confermato né smentito questa ipotesi.

Lo riporta FoggiaToday