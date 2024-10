Giuseppe Francavilla ha dichiarato: “Dopo il ferimento di Roberto Sinesi nel settembre 2016, decidemmo di colpire Rocco Moretti”. Alla domanda del PM Bruna Manganelli su cosa intendesse per “colpire”, Francavilla ha risposto: “Ucciderlo. Abbiamo fatto vari tentativi nel podere vicino Amendola, dove abita, ma non siamo riusciti a trovarlo. Abbiamo anche cercato Mario Luciano Romito tra Foggia e Manfredonia, poiché noi, Sinesi/Francavilla, eravamo alleati dei Libergolis di Monte Sant’Angelo, mentre Moretti era alleato dei Romito di Manfredonia”. La faida del 2015-2016 tra Sinesi/Francavilla e Moretti/Pellegrino/Lanza, con 10 agguati in 13 mesi che causarono 3 morti e 11 feriti, viene raccontata dai fratelli Ciro e Giuseppe Francavilla, ex boss pentiti a fine 2022. Le loro confessioni sono state depositate nel processo d’appello “Decimabis”, che coinvolge 12 foggiani condannati in primo grado per mafia, estorsioni, usura e altri crimini.

L’organizzazione della “Società”

La “Società” foggiana è composta da tre batterie: Sinesi/Francavilla, suddivisi in tre sotto-gruppi guidati rispettivamente da Ciro e Giuseppe Francavilla, Roberto Sinesi e la sua famiglia, ed Emiliano Francavilla; Moretti/Pellegrino/Lanza; e Trisciuoglio/Tolonese, alleati dei Moretti. Francavilla ha spiegato: “In alcuni periodi andiamo d’accordo, come quando abbiamo condiviso il monopolio della cocaina a Foggia. Tuttavia, dopo un omicidio o una sparatoria, ognuno si isola fino a quando le tensioni si placano e si torna a collaborare, se necessario”.

Le tensioni

Le tensioni tra i clan iniziarono a settembre 2015, quando Mario Piscopia, genero di Rocco Moretti, fu ferito. Poche settimane dopo, il clan Sinesi/Francavilla colpì Vito Bruno Lanza, vicino a Moretti, il che portò all’arresto di Ciro Spinelli e Luigi Biscotti. In risposta, i Moretti ferirono Mimmo Falco, un uomo vicino a Emiliano Francavilla, per il quale Fabio Tizzano, legato ai Moretti, fu condannato.

Scontri e rappresaglie

A fine 2015, la polizia sequestrò un veicolo carico di armi e arrestò Nicola Valletta, legato ai Moretti, mentre gli altri fuggirono. Francavilla spiegò che il loro clan rispose con un agguato a gennaio 2016, ferendo Michele Bruno, legato ai Moretti. Poco dopo, fu ucciso Rocco Dedda, vicino a Roberto Sinesi, per cui Giuseppe Albanese, del clan Moretti, fu condannato all’ergastolo. A seguito di questi eventi, Roberto Sinesi fu arrestato, mentre Rocco Moretti venne scarcerato nel 2016, solo per essere nuovamente arrestato l’anno successivo.

Il confronto con Moretti

Rocco Moretti chiese un incontro con Giuseppe Francavilla, poiché Roberto Sinesi era detenuto. Durante un incontro a Foggia, Moretti propose di risolvere le tensioni, ma Francavilla chiese di vendicarsi su Felice Direse, che riteneva responsabile dell’omicidio di suo cognato. Moretti accettò la richiesta, anche se l’agguato non ebbe mai luogo. In seguito, si concordò la spartizione dei proventi illeciti tra i clan.

Tentato omicidio di Sinesi

Roberto Sinesi fu ferito gravemente in un agguato a settembre 2016. Moretti negò il coinvolgimento, ma Francavilla sospettava del suo coinvolgimento. Poco dopo, Francavilla organizzò un attacco contro i figli del clan Trisciuoglio per depistare le indagini e far sembrare che fossero loro i responsabili dell’agguato a Sinesi.

La caccia a Moretti

Dopo l’agguato a Sinesi, il clan Francavilla si riunì per pianificare l’omicidio di Rocco Moretti. Pur tentando più volte, non riuscirono a trovarlo, né a colpire Mario Luciano Romito, che fu successivamente assassinato nel 2017.

L’ultima vendetta

Francesco Sinesi, figlio di Roberto, decise di vendicarsi di Giuseppe Albanese, che riteneva responsabile del ferimento del padre. Nell’ottobre 2016, un attacco al bar H 24 uccise Roberto Tizzano e ferì Roberto Bruno, entrambi legati al clan Moretti/Pellegrino/Lanza, ma Albanese riuscì a salvarsi.

L’ultimo incontro

Nel 2017, Rocco Moretti cercò nuovamente di mediare, scusandosi per l’episodio in cui un bambino era stato ferito. Propose di sospendere le ostilità, lasciando che ognuno gestisse i propri affari illeciti separatamente.

