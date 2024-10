Il mondo del volontariato è in lutto per la scomparsa di Antonio Pennetta, noto cardiologo di Gallipoli. “Ciao dottore Pennetta, è difficile dimenticarti, le tue buone azioni resteranno scolpite nei nostri cuori,” scrivono sui social. La serata di domenica 20 ottobre è stata improvvisamente segnata dalla triste notizia della sua morte, diffusa sui social con incredulità e dolore. Antonio Pennetta, conosciuto per la sua umanità e professionalità, ha perso la battaglia contro una malattia inesorabile che lo ha colpito in breve tempo.