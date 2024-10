La Pro Loco di Margherita di Savoia al Festival del Cinema di Roma: un ponte tra cultura e futuro

Gaetano Dipace, presidente della Pro Loco di Margherita di Savoia, ha recentemente partecipato al prestigioso Festival del Cinema di Roma, accompagnato dalle concittadine Francesca Roscigno e Angela Amoroso. Durante l’evento, la delegazione salinara ha incontrato volti noti del panorama cinematografico e televisivo, tra cui Aurora Ruffino, Saverio Vallone, Luca Merenda, i registi Massimo Bonetti e Massino Falsetti, oltre al celebre giornalista e conduttore televisivo Gigi Marzullo. Presente all’incontro anche Ruggiero Delvecchio, salinaro noto al pubblico per la sua partecipazione a “Viva Rai2”.

La presenza della delegazione di Margherita di Savoia a un evento così prestigioso rappresenta un importante segnale per il futuro della cittadina, che già guarda alla prossima stagione estiva con il Festival Cinema & Moda, in preparazione dalla Pro Loco per portare la Città del Sale al centro di un circuito culturale di respiro nazionale.

Fonte: margheritaviva.it