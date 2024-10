Maltempo: ancora peggioramenti, in arrivo altra pioggia

Il meteo in Italia sta per subire un nuovo peggioramento. Nelle prossime ore, ci aspettiamo l’arrivo di piogge che interesseranno diverse regioni del Paese. La circolazione ciclonica che ha portato maltempo nei giorni scorsi non è ancora esaurita; il suo centro si trova attualmente in Nord Africa, ma il suo effetto si estende fino al medio e basso Tirreno, inclusa la Sardegna.

Negli ultimi 24 ore, il maltempo ha colpito in modo particolare alcune zone del Sud. La Calabria è stata travolta da forti piogge che hanno causato un’alluvione devastante a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro. La situazione è critica anche in altre località della provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpacal), tra il capoluogo e Lamezia Terme sono caduti oltre 380 millimetri di pioggia, un quantitativo straordinario che ha provocato frane, esondazioni, alberi abbattuti e il crollo di un ponte.

Nel resto del Paese, le cose vanno leggermente meglio, con una debole area di alta pressione che sta cercando di portare un po’ di stabilità, ma i risultati non saranno significativi. Nelle prime ore del giorno, alcune piogge continuano a interessare il nordest della Sicilia e il Sud della Calabria, mentre si registrano già alcuni rovesci nel Sud della Sardegna e in tratti del Tirreno centrale, a causa di un fronte instabile che si sta muovendo verso Nord.

Durante la giornata, ci aspettiamo un ritorno più consistente della pioggia anche nel Centro Italia, specialmente lungo il versante tirrenico. Lazio e Toscana saranno le regioni maggiormente a rischio, con possibili temporali. Le piogge si estenderanno anche ad altre zone centrali, con sporadici rovesci che potrebbero raggiungere l’Emilia Romagna e il Levante ligure, e in serata anche il sud del Veneto.

Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio e nella serata, il meteo inizierà a migliorare nel Sud, dove le piogge si interromperanno del tutto.

In sintesi, nonostante un lieve aumento della pressione in gran parte del Paese nelle ultime 24 ore, il panorama meteorologico continuerà a riservare cieli grigi e piogge, costringendoci a tenere sempre un ombrello a portata di mano. Le uniche zone con tempo più asciutto saranno le Alpi, alcune aree del Nordovest e la Puglia. Buon per loro!

Lo riporta Ilmeteo.it