Manovra 2025: oggi il testo approda alla Camera

La Manovra 2025 dovrebbe arrivare alla Camera a partire da oggi, ma la corsa agli emendamenti è già iniziata. Temi come sanità, Bitcoin, supporto alle famiglie e bonus per l’edilizia sono al centro delle discussioni sia nell’opposizione che nella maggioranza.

Nel frattempo, la Cgil, guidata da Maurizio Landini, ha proclamato uno sciopero generale contro la Manovra, chiedendo maggiori risorse per i lavoratori e per la sanità. La Uil adotta un approccio più cauto, mentre la Cisl ha accolto favorevolmente le misure proposte, in attesa di visionare il testo definitivo.

Per quanto riguarda l’iter parlamentare, il governo sembra intenzionato a evitare il modello ‘zero emendamenti’ che ha suscitato proteste e rinvii lo scorso anno. Tuttavia, ci si aspetta un invito a limitare le proposte per rendere l’esame della Manovra più rapido e snello. La stessa richiesta potrebbe riguardare il decreto fiscale collegato, che inizierà il suo iter al Senato.

Ogni modifica dovrà comunque confrontarsi con il budget disponibile, che non è ancora stato reso noto, ma il Parlamento rimane sovrano e l’esame della Manovra richiederà il tempo necessario per raggiungere un consenso, senza trascurare la scadenza del 31 dicembre, dopo la quale scatta l’esercizio provvisorio.

Sul fronte della spesa sanitaria, si preannuncia una battaglia, con il Pd e il M5S che contestano il finanziamento record del Fondo sanitario nazionale, fissato a 136,48 miliardi per il 2025 e 140,6 miliardi per il 2026. Anche il tema della famiglia è al centro delle proposte emendative; il Pd, ad esempio, vorrebbe migliorare il congedo parentale, estendendolo di un mese all’80% dell’indennità. Il Movimento 5 Stelle sta coordinando proposte che potrebbero includere il sostegno al reddito e i bonus edilizi.

Le prime indicazioni sulle proposte di modifica arrivano anche dalla maggioranza, con il deputato leghista Giulio Centemero che ha annunciato un emendamento per evitare l’aumento della tassazione al 42% sulle plusvalenze da Bitcoin, avvertendo del rischio di una fuga di investitori tecnologici dall’Italia, in particolare di Elon Musk, fondatore di Tesla e X.

Lo riporta ADNKronos