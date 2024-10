Margherita di Savoia, seduta straordinaria del Consiglio Comunale per il Piano Urbanistico Generale

Il Comune di Margherita di Savoia ha convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per discutere importanti aggiornamenti legati al Piano Urbanistico Generale (PUG). La prima convocazione è fissata per mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 10:00, mentre la seconda si terrà venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 15:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città.

L’ordine del giorno prevede l’esame e le determinazioni sulle osservazioni pervenute in merito al Piano Urbanistico Generale, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 15 novembre 2023. Il dibattito seguirà le disposizioni del 6° comma della Legge Regionale n. 20/2001, integrata e modificata dalle successive normative.

Come di consueto, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Margherita di Savoia, per consentire ai cittadini di seguire l’andamento dei lavori.

Fonte: margheritaviva.it