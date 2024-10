La magia del teatro arriva a Mattinata con la rassegna “La scena dei ragazzi” a cura del Comune di Mattinata in collaborazione con Puglia Culture e con il supporto della Compagnia la Maschera. Pensata per i più piccoli e le loro famiglie quella che inizia è una rassegna in cui risate, emozioni e tanta fantasia saranno i protagonisti assoluti in grado di regalare dei pomeriggi fantastici a grandi e piccini. Quattro gli appuntamenti previsti, tutti di sabato pomeriggio alle 18.30 nel Teatro Scuola Elementare di Mattinata.

Si comincia con “Peter Pan e l’isola che non c’è” a cura di Teatro della Polvere / Produzioni AVL (26 ottobre) per poi passare alle avventure di Capitan Propp messe in scena da Il carro dei comici con “Veleleggiamo. La vera storia di Capitan Propp” (16 novembre), fino a “Pulcinella e la magia del Natale” dei Radicanto in scena sabato 7 dicembre, per arrivare allo spettacolare finale di stagione con “Schiaccianoci swing” di Bottega degli Apocrifi (28 dicembre).

Biglietto: €5

Info e prenotazioni: Compagnia La Maschera 331/7069810

SCHEDE SPETTACOLI

26 ottobre 2024

Teatro della Polvere / Produzioni AVL

PETER PAN SCOPRE L’ISOLA CHE NON C’È

testo Anna Laura d’Ecclesia

regia MARIANGELA CONTE

Una lunga e divertente metafora della crescita di un bambino, un bambino come tanti, eppure unico grazie alla sua abilità di viaggiare con l’immaginazione. Questo viaggio lo porterà sull’Isola Che Non C’è, dove il piccolo può vivere ogni tipo di entusiasmante avventura, senza mai rimanerne ferito. La crescita non è un limite per la realizzazione dei propri desideri, bensì uno strumento per realizzarli personalmente e con coscienza. Il volo è la capacità di tramutare i propri sogni in realtà. La fantasia, l’idea che diventa creazione, che diventa reale. E dopo una lunga giornata, dove il tempo non è così certo– perché questo perde forma se non sei tu a dargliene una– Peter troverà un posto e un tempo giusto per sé. Uno spettacolo divertente, nuovo, ricco di emozioni e atmosfere magiche con fatine dall’aspetto esilarante, sirene, bimbi sperduti, e pirati… sarà tutto da ridere. Be’, quasi tutto da ridere, lasciando spazio anche alla commozione e a tanta, tanta poesia.

16 novembre 2024

Il Carro dei Comici

VELELEGGIAMO. LA VERA STORIA DI CAPITAN PROPP

attori Pantaleo Annese, Rosa Tarantino, Francesco Tammacco. Betty Lusito

musiche originali Pantaleo Annese

testo e regia FRANCESCO TAMMACCO

Capitan Propp è il capitano di una stramba nave popolata da una ciurma fatta di pirati lettori onnivori. Peccato però che il Capitano non permette mai di giungere ai finali delle storie! Si giunge così nell’isola delle favole, si svaligiano i forzieri, e i tesori, gli unici trovati, sono i libri. Ci si diverte dunque ad entrare e ad uscire teatralmente nelle favole più acclamate dai bambini come Pinocchio, Barba blu, Cappuccetto Rosso, Peter Pan, i Tre Moschettieri e…. Il finale, a sorpresa, darà risposte importanti sul perché sia importantissimo leggere, leggere… Veleleggiamo è uno spettacolo teatrale che punta in modo particolare alla divulgazione letteraria. La scenografia è molto affascinante:….vela alta 5 metri….giganti libri di 2 metri nei quali entrano i pirati-attori…pupazzi bislacchi e simpatici in gomma-piuma!

7 dicembre 2024

Radicanto

PULCINELLA E LA MAGIA DEL NATALE

di Maria Giaquinto

musica dal vivo Giuseppe De Trizio

In questo spettacolo Pulcinella è impegnato a salvare il Natale, messo in pericolo dalla perfidia del diavolo in persona, il quale vuole impedire a Babbo Natale di compiere la consegna dei regali nella Notte Santa.

Dopo una serie di mirabolanti avventure, aiutato anche dalla Befana, Pulcinella riuscirà a restituire i doni e la magia del Natale a tutti i bambini del mondo.

28 dicembre 2024

Bottega degli Apocrifi

SCHIACCIANOCI SWING

liberamente ispirato a Hoffmann e a Tchaikovsky e al mondo dello “Schiaccianoci”

arrangiamento musicale da Tchaikovsky Fabio Trimigno

brani originali Celestino Telera, Michele Lorenzo Telera, Fabio Trimigno

sguardo drammaturgico Stefania Marrone,

con Alessandra Ardito (batteria e fisarmonica)/Viola Correale (fisarmonica)/Michele Rignanese (batteria), Celestino Telera (chitarra elettrica), Michele Telera (contrabbasso, percussioni), Fabio Trimigno (violino

regia, luci e scene COSIMO SEVERO

Con un ringraziamento speciale a Nunzia Antonino per averci prestato la sua preziosa voce e a Rosa Merlino per averci donato la sua ombra.

Ci sono quelle domande che ti porti dietro da sempre. Come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito?

A queste domande risponderemo insieme, con la musica.

La fiaba dello Schiaccianoci si trasforma in un’opera dedicata ai più piccoli e viene custodita da musicisti / giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri.

Lo Schiaccianoci Swing riesce davvero a catturare anche i più piccoli, proponendo un ingegnoso miscuglio di performance musicale e teatro fisico. La fiaba originaria di E.T.A. Hoffmann si tramuta in un lungo sogno dadaista … si sfruttano gli strumenti del teatro per guidare anche in un appuntita ricerca musicale, che spazia di genere in genere e finisce per farsi parola. (Sergio Lo Gatto suteatroragazziosservatorio.it).