Nuovi fondi per la mensa della Scuola Collodi: un grande passo avanti per l’educazione ad Apricena

Il Comune di Apricena festeggia un’importante conquista per la comunità scolastica: sono stati stanziati 433.830 euro per la realizzazione della nuova mensa presso la Scuola dell’Infanzia Collodi. Un progetto significativo che segna un altro tassello nel miglioramento dei servizi educativi e nell’impegno continuo dell’amministrazione per il benessere dei più piccoli. I lavori, che verranno avviati a breve, sono il frutto di un processo di pianificazione e di investimenti che mirano a offrire un ambiente accogliente e funzionale per i bambini della città.

“Un progetto per il futuro dei nostri bambini”

Con l’arrivo di questi fondi, resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione, Apricena si prepara a realizzare una struttura moderna, all’avanguardia dal punto di vista funzionale ed energetico, per garantire un luogo confortevole e sicuro dove i piccoli alunni potranno consumare i loro pasti. La nuova mensa sarà più grande e meglio attrezzata rispetto alla precedente, rispondendo alle esigenze di una popolazione scolastica in crescita e al desiderio di migliorare continuamente i servizi offerti ai bambini e alle famiglie.

L’intervento prevede non solo la costruzione di un nuovo edificio, ma anche l’integrazione di spazi pensati per favorire l’educazione alimentare e l’inclusività. L’obiettivo è quello di trasformare la mensa scolastica in un luogo che vada oltre la semplice funzione di erogazione dei pasti, diventando un vero e proprio spazio educativo in cui i bambini possano apprendere le buone abitudini alimentari, imparando a mangiare in modo sano e sostenibile.

Le parole del Sindaco Ing. Antonio Potenza

In merito all’importanza del progetto, il Sindaco di Apricena, l’Ing. Antonio Potenza, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo nuovo traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale:

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare l’arrivo di questi fondi, che ci permetteranno di offrire alla Scuola dell’Infanzia Collodi una mensa moderna, sicura e funzionale. Questo progetto è parte del nostro impegno costante verso la creazione di un sistema scolastico che risponda alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Ogni investimento che facciamo nelle scuole è un investimento nel futuro della nostra comunità, perché crediamo fermamente che offrire ambienti accoglienti e servizi di qualità sia il primo passo per costruire cittadini consapevoli e preparati.”

Il Sindaco ha poi proseguito sottolineando l’importanza del lavoro di squadra che ha portato a questo risultato:

“Dietro ogni successo c’è sempre un grande lavoro di squadra. Questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Ministero e tutti coloro che, ogni giorno, si impegnano per far crescere Apricena. Siamo grati a tutti coloro che hanno lavorato affinché questo finanziamento diventasse realtà, dimostrando che, quando si lavora insieme, possiamo raggiungere obiettivi importanti. Ora guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli che i lavori inizieranno presto e che a breve potremo consegnare alla comunità scolastica una struttura all’altezza delle aspettative.”

Un impegno costante per l’educazione

L’amministrazione comunale di Apricena si è da tempo impegnata in un percorso di rinnovamento e potenziamento delle infrastrutture scolastiche, con particolare attenzione al miglioramento degli spazi destinati ai più piccoli. La costruzione della nuova mensa presso il plesso Collodi si inserisce in questo contesto di attenzione verso la crescita e il benessere degli studenti, con lo scopo di garantire loro un ambiente idoneo allo sviluppo delle capacità cognitive e sociali.

L’Ing. Potenza ha sottolineato come il miglioramento degli spazi scolastici non sia solo una questione di infrastrutture, ma anche di visione a lungo termine:

“L’educazione è il pilastro su cui si fonda il futuro di una comunità. Per questo abbiamo sempre messo al centro della nostra agenda politica il miglioramento delle strutture scolastiche e dei servizi educativi. La mensa non è solo un luogo dove i bambini mangiano, ma un ambiente dove si educa alla condivisione, al rispetto delle regole e alla corretta alimentazione. Con questo progetto vogliamo creare uno spazio che risponda a queste esigenze, dove i nostri piccoli cittadini possano crescere in un contesto sano e positivo.”

Verso una mensa scolastica moderna e sostenibile

Oltre a essere un progetto di valore per la comunità scolastica, la nuova mensa della Scuola Collodi sarà anche un esempio di sostenibilità. Verranno infatti adottate soluzioni tecniche all’avanguardia per il risparmio energetico, con l’installazione di impianti a basso consumo e l’utilizzo di materiali ecocompatibili. Un’attenzione particolare sarà riservata alla qualità degli spazi interni, per garantire il massimo comfort e sicurezza per i bambini.

“Stiamo costruendo una mensa che non sia solo bella e funzionale, ma che rispetti anche l’ambiente. Crediamo che l’educazione alla sostenibilità inizi dai primi anni di vita, e per questo vogliamo offrire ai bambini un esempio concreto di rispetto per il pianeta. La nuova struttura sarà realizzata seguendo principi di efficienza energetica e sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e di insegnare ai bambini l’importanza di prendersi cura del mondo in cui viviamo,” ha concluso il Sindaco Potenza.

Un futuro luminoso per Apricena

Con l’avvio dei lavori ormai imminente, la città di Apricena si prepara a festeggiare un altro importante risultato per la comunità scolastica. La nuova mensa della Scuola dell’Infanzia Collodi rappresenta non solo un miglioramento strutturale, ma anche un segnale di quanto l’amministrazione comunale sia impegnata a investire nelle nuove generazioni, guardando al futuro con fiducia e determinazione.