Palermo: il fisco cancella un debito di 188 mila € perché non può pagare - L’avvocato Manuela Marullo, Fonte Immagine: Ansa

Un palermitano di 56 anni, titolare di un’attività di ristorazione, ha accumulato debiti con l’Agenzia delle entrate per un totale di 187.894 euro. Ricorrendo a una delle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha ottenuto dal Tribunale di Palermo un provvedimento che riconosce la sua oggettiva impossibilità di saldare i debiti, che sono stati quindi cancellati.

L’uomo è stato rappresentato dall’avvocato Manuela Marullo, che ha spiegato: “Il Codice della crisi include la cosiddetta legge salva-suicidi, permettendo l’esdebitazione a chi dimostra di non aver causato la propria situazione debitoria per colpa o dolo”.

Nelle motivazioni del provvedimento del giudice Giulio Corsini, della quarta sezione civile del Tribunale, si sottolinea che “il ricorrente, attualmente e nel futuro, non sarà in grado di offrire alcuna utilità ai creditori”.

Dopo aver chiuso l’attività, l’uomo ha trovato un impiego part-time, che rappresenta l’unica fonte di reddito per lui e la sua famiglia. L’avvocato Marullo ha aggiunto: “Questa normativa è relativamente nuova e ancora poco conosciuta, anche da chi potrebbe beneficiarne per ridurre o cancellare i propri debiti”. Nella preparazione del giudizio, ha ricevuto supporto dal commercialista Francesco La Franca, in qualità di advisor.

L’esdebitazione è una delle procedure per affrontare il sovraindebitamento, destinata a debitori che non gestiscono attività commerciali di medio-grandi dimensioni, come consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e titolari di start-up innovative. Il ricorso è stato presentato dopo una valutazione dell’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, istituito presso l’Ordine dei commercialisti di Palermo.

Lo riporta Ansa.