SAN SEVERO – «Sin dai primissimi giorni di matrimonio mio marito – il signor Mario Furio, poliziotto penitenziario attualmente in pensione con cui sono sposata da 35 anni, siamo genitori di 5 figli – ha manifestato la sua forte gelosia nei miei confronti».

È la sera del 3 febbraio 2024 quando Celeste Rita Palmieri, 56 anni, milanese residente a San Severo, siede in caserma davanti ai carabinieri che poche ore prima hanno arrestato in flagranza il coniuge per maltrattamenti. Tre giorni dopo l’uomo verrà scarcerato dal gip con allontanamento da casa, divieto di avvicinare la moglie e braccialetto elettronico.

Misure che non gli hanno impedito la mattina del 18 ottobre di uccidere a pistolettate la Palmieri davanti a un supermercato e poi suicidarsi.

«Pugni in faccia» «Premetto di aver già denunciato mio marito due volte e per questo si è instaurato un procedimento penale» spiega la donna nel raccontare un incubo durato 35 anni. «Ricordo quando sin dai primi tempi del nostro matrimonio mi schiaffeggiava e mi prendeva a pugni anche in faccia per i più futili motivi, alcune volte perché semplicemente volevo andare a trovare a casa i miei genitori, altre volte perché geloso; ci sono i referti del pronto soccorso. Come quando mi ruppe il naso con un pugno e subii un intervento: dopo quell’episodio lo lasciai andando da mia madre con le mie tre figlie per evitare ulteriori violenze»…

FONTE: GAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT