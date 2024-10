Statoquotidiano.it, 22 ottobre 2024 – Sansevero.

“Confermato e garantito: l’ospedale Teresa Masselli Mascia non è solo una realtà di primo livello, ma da considerare in una fase di rilancio per quello che riguarda i suoi principali reparti, come anestesia, ortopedia, ginecologia”.

È la ferma posizione espressa dal direttore generale Asl, Giuseppe Antonio Nigri, ai microfoni della nostra testata riguardo alla situazione del nosocomio San Severino.

Una posizione espressa a chiare lettere in risposta all’ennesimo comunicato diffuso dal Comitato pro ospedale Sansevero che invece insiste su tre punti in particolare: “No al declassamento dell’ospedale; la Regione Puglia con Michele Emiliano favorisce la sanità privata; non sono più tollerabili i tagli alla spesa farmaceutica e le lunghissime liste d’attesa che non solo non permettono ai malati così di fare prevenzione, ma in più impediscono anche ai pazienti oncologici (codice 048) di fare gli esami prescritti dai medici specialisti, come da protocollo nei tempi dovuti”.

Il tema non sarebbe, invece, per Nigri, quello del ridimensionamento, perché “tale presidio ospedaliero non si declassa. È chiaro. Semmai si deve rilanciare” le sue parole.

Per il direttore generale, il “Teresa Masselli Mascia è un presidio indispensabile per il territorio di Capitanata dove fino a qualche anno fa alcune aree languivano e ora le cose stanno decisamente cambiando considerato che abbiamo selezionato direttori sanitari i quali lavorano molto bene, come il dott. Tullo in anestesia, il dott. Ricciardi in ortopedia, il dott. Lacerenza in Ostetricia che stanno svolgendo un lavoro spettacolare.

Nelle ultime riunioni sulla produttività di Presidio sono emersi risultati importanti anche nelle aree chirurgica e medica”.

Nei prossimi giorni della settimana in corso, fa sapere inoltre Nigri, si terrà un incontro con la sindaca di recente elezione, Lydia Colangelo, che farà ufficialmente visita all’intero presidio.

“Prendo atto della posizione del Comitato” ha tenuto quindi a evidenziare ai microfoni di Statoquotidiano il direttore generale Asl Foggia “ma invito tutti a impegnarci con lo stile di chi sa riconoscere quello che davvero serve al territorio”.

Quale la sua risposta, allora gli abbiamo chiesto, riguardo alla questione tagli esosi all’assistenza farmaceutica che, secondo quanto si legge nel comunicato del Comitato pro ospedale Sansevero, farebbero intendere che il presidente Emiliano e il direttore Nigri favorirebbero il privato?

Le sue dichiarazioni a tal proposito: “La spesa farmaceutica è questione complessa e comprende due tipologie di spesa: quella prescritta dai medici di famiglia (convenzionata) e quella diretta. Per quello che riguarda la prima tipologia, in Puglia stiamo riuscendo a rispettare i tetti definiti perché abbiamo fatto rete con i medici di medicina generale spiegando loro la necessità di attenzionare l’appropriatezza delle prescrizioni; per quanto riguarda la spesa diretta, quella cioè relativa, per esempio, ai farmaci salvavita, oncologici, occorre sottolineare che in quasi tutte le regioni italiane non risulta facile rispettare il tetto di spesa indicato, ivi compresa la Puglia”.

Riguardo al tema delle lunghe liste d’attesa e della conseguente necessità per molti pazienti di doversi rivolgere al privato al fine di ricevere un’assistenza tempestiva, cosa ha risposto il Direttore Nigri?

“Oggi, grazie alle deliberazioni della Giunta Regionale di luglio scorso” ancora le sue parole “sono state messe a disposizione della Aziende Sanitarie risorse aggiuntive per la fornitura di prestazioni sanitarie da parte dei privati accreditati e degli Enti ecclesiastici. Questo significa che, in presenza di lunghe liste d’attesa, la ASL ha chiesto collaborazione al privato accreditato per l’effettuazione di prestazioni “attese” dai cittadini.

In più, nell’attuale organizzazione vi è la possibilità per i medici di svolgere la libera professione intramuraria, cioè all’interno delle strutture aziendali/ospedaliere.

Si sta lavorando intensamente affinché questi ulteriori fondi siano effettivamente spesi per diminuire – abbattere le liste d’attesa soprattutto nella radiodiagnostica e nei day- service chirurgici”.

Nel comunicato del Comitato si legge però anche che alcuni malati oncologici sono costretti a sopportare la spesa di visite specialistiche extramoenia al fine di non dover subire ritardi derivanti dalle lunghe liste d’attesa.

La sua risposta a riguardo:

“Si tratta di patologie associate al codice 048 e, generalmente, al codice U (ossia, urgente). Nel Presidio Ospedaliero di San Severo è attivo il Centro di Orientamento oncologico – C.Or.O. – diretto dal dott. Massimo Lombardi che sta svolgendo un egregio lavoro di presa in carico di tali bisogni di salute, orientandoli adeguatamente verso prestazioni oncologiche specialistiche.

Inoltre, a Sansevero di recente sono stati avviati i lavori di rinnovo di grandi apparecchiature: è stata rinnovata la TAC e sta per arrivare la nuova Risonanza che allocheremo appena terminati i lavori di adeguamento strutturali.

Nel frattempo, ci siamo alleati con il privato accreditato per evitare disagi ai pazienti”.

Questo però non emerge ancora del tutto, gli abbiamo fatto notare. Si legge nel comunicato, per esempio, che alcuni servizi all’interno dell’ospedale Teresa Masselli Mascia risultano fermi, bloccati, come quello di riabilitazione, ormai da troppo tempo.

“I reparti che abbiamo a Sansevero sono tanti” Ha evidenziato il Direttore Nigri “A questi sono associati servizi distrettuali che non sono ospedalieri ma funzionano bene.

I problemi non mancano.

Sarebbe però necessario, insieme alle criticità, sottolineare i punti di eccellenza del Presidio e ringraziare i tanti operatori sanitari che con infinita abnegazione tutti i giorni sono impegnati per la causa del Servizio Sanitario Pubblico”.