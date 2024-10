XXI Raduno Nazionale ANFI: una celebrazione di orgoglio e tradizione a San Giovanni Rotondo

Si è concluso ieri a San Giovanni Rotondo il XXI Raduno Nazionale dell’ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), che ha visto la partecipazione di circa 5.000 radunisti giunti da tutta Italia, nonostante le condizioni meteo avverse con pioggia, vento e freddo. Un evento di grande rilevanza che ha celebrato non solo l’unità e lo spirito di corpo dell’associazione, ma anche un traguardo storico: i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza.

L’ANFI, che conta attualmente 283 sezioni dislocate su tutto il territorio nazionale e circa 25.000 iscritti, ha organizzato un raduno che ha coniugato momenti solenni con occasioni di svago, rendendolo un evento memorabile per tutte le età.

Quest’anno l’incontro ha assunto una connotazione particolarmente significativa grazie alla presenza di due importanti personalità di Manfredonia ai vertici dell’associazione: il Generale di Corpo d’Armata Pietro Ciani, Presidente Nazionale, e il Tenente Avv. Antonio Maria La Scala, Vice Presidente Nazionale per il Centro-Sud. Entrambi hanno avuto un ruolo centrale nell’organizzazione dell’evento, affiancati da un comitato organizzativo composto da figure di spicco, tra cui il Colonnello Giuseppe Ruggieri, Consigliere Nazionale Onorario, e il Commissario Antonio Fiore, Consigliere Nazionale per la Puglia.

La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, tra cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, che ha portato il suo saluto ai radunisti.

Le attività si sono svolte nell’arco di tre giorni, durante i quali si sono alternati momenti di grande solennità, come le cerimonie ufficiali e i discorsi istituzionali, e momenti di intrattenimento, pensati per coinvolgere sia gli adulti che i più piccoli. Particolarmente apprezzata l’esibizione delle unità cinofile della Guardia di Finanza, che ha catturato l’attenzione dei bambini, mentre gli adulti hanno potuto godere delle performance della banda del Corpo, della Fanfara della Legione Allievi di Bari e di altri gruppi di intrattenimento come il gruppo folkloristico “Pizziche e Muzzeche”, gli Sbandieratori e Musici Florentinum di Torremaggiore, l’ensemble “Venezia Nova”, il “Revival Group” e la Art Ballet Dance Studio. Non sono mancate inoltre le degustazioni di prodotti locali, un omaggio alla tradizione gastronomica del territorio pugliese.

Tra gli organizzatori dell’evento, spiccano, oltre al Tenente La Scala, la Dott.ssa Monia Palmieri, event manager e presentatrice, la Dott.ssa Maria De Tommaso per il supporto amministrativo e l’Ing. Domenico Vestito, consulente per la sicurezza.

Il XXI Raduno Nazionale ANFI si è così concluso, lasciando nei partecipanti un ricordo di condivisione, solidarietà e celebrazione di una delle istituzioni più antiche e rispettate d’Italia. Un appuntamento che, nonostante le sfide logistiche e climatiche, ha confermato l’importanza del legame tra i finanzieri di ieri e di oggi e la loro continua dedizione al servizio del Paese.